La actriz Lucy Bacigalupo contó que tiene un matrimonio de 26 años, y aunque pasaron por momentos de crisis le dio una segunda oportunidad a su esposo y supo aprovecharla. Además, regresa a la pantalla chica con el programa ‘A modo mío’ por Servicable.

“El secreto de toda relación básicamente hay confianza, mira yo acabo de estar un mes en Europa y fui con Deysi (Ontaneda), obviamente me hospedé en la casa de mi hija, pero igual no estuve con ella todo el tiempo. Viajé a Barcelona, Toledo, me paseé por todos lados. El tema de una relación es la confianza que ambos nos tenemos. Si no hay confianza, no hay respeto, no hay nada. Además, nunca pensé durar tanto (su relación)”, afirmó.

En serio, ¿habrán tenido sus problemas?

Es que justamente Jorge perdió mi confianza hace muchos años porque nosotros nos separamos en una etapa bastante difícil para mí, casi por dar a luz. Nos separamos justamente por un tema de que él se portó mal, luego nos volvimos a juntar a los dos años y sí tú le das una oportunidad a una persona y la sabe aprovechar, te quiere, sigue adelante; pero si le das una oportunidad, dos, tres y no la aprovecha, eso no sirve. Mi marido supo aprovechar su oportunidad y ya vamos juntos 22 años desde la separación, pues hay gente que sí merece la pena.

Es difícil volver a confiar en tu pareja...

No es fácil, el respeto y confianza se la tuvo que ganar. Al final la ganó, ya somos grandes, tenemos nietos y estamos tranquilos y felices.

Hablando de otro tema, regresas a la televisión con ‘A modo mío’.

Este es un programa de corte europeo que Gaby Montes trajo la idea hace un par de años, antes de la pandemia exactamente. Ya nos habíamos reunido, pero por la pandemia quedó en nada y ahora que todo el mundo empezó a reactivarse nos volvimos a reunir con Gaby y Álamo (Pérez Luna) y conversamos de este proyecto que me parece genial.

Es un programa donde se tocarán todo tipo de temas...

Es un programa donde se va a hablar sin tabúes, vamos a hablar de todo pero con respeto, con información, con objetividad porque lo que queremos es que todos sean iguales, que en la sociedad no haya esa discriminación, esa violencia que vemos diariamente. También vamos a hablar de sexo. Hay mujeres que tienen 20 años de casada y no disfrutan de la intimidad, no es mi caso ja, ja, ja. Un hombre y una mujer feliz en casa no tiene porqué mirar a otro lado, yo tengo 26años de casada y soy feliz. Me peleo con él (su esposo) porque es un viejo loco que tiene su carácter, pero todo lo demás está bien.

La gente siempre te va a identificar como actriz cómica, con este programa cierras esa etapa...

No, porque una actriz nunca cierra su etapa. Cuando yo hago teatro no estoy haciendo comicidad, he hecho series y tampoco he hecho comicidad. Una actriz nunca cierra su etapa, yo moriré siendo actriz y no por ser actriz cómica, no puedo hablar de temas y opinar de temas que son tabúes.

TE PUEDE INTERESAR: