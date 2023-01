La actriz cómica Lucy Bacigalupo contó que tuvo que abandonar la playa en La Punta debido al maretazo que se vivió el último martes y no ha vuelto al mar haciendo caso a las indicaciones de las autoridades. Además, anuncia que vuelve a los escenarios con ‘Locas de humor’, junto a Patricia Alquinta, Silvia Bardales y Fernando Armas.

“Ayer (martes) estaba con mis amigas en la playa, en La Punta y las olas estaban terribles, muy grandes y fuertes y decidimos salir por precaución. De inmediato pusieron la bandera roja y hay que hacer caso a las autoridades. Es más, muchas amistades me han llamado porque querían ir a la playa, y les dije que por ahora es imposible porque no hay acceso y tampoco están dejando ingresar público hasta La Punta. A mí no me ha quedado otra que ir a un club a tomar sol en una piscina”, comentó Lucy.

No has tenido que evacuar como ocurrió hace unos años...

En esa oportunidad tuve que evacuar mi casa con toda mi familia porque había un alerta de tsunami tras el terromoto y el mar estaba muy movido. Pero ahora solo nos queda respetar las indicaciones de las autoridades y espero que todo se normalice pronto.

¿Entonces solo ha sido un susto?

Algo así. En Chucuito ha sido un poco más fuerte porque ahí si ha salido el mar horrible y se ha visto en la televisión, pero en mi zona sí se han salido piedras, pero el mar no ha llegado hasta la vereda. Pero por precaución no se puede estar en la playa.

Actualmente, estás por volver a los escenarios con Patricia Alquinta, Silvia Bardales y Fernando Armas...

Sí, regresamos este 19 de enero con el show ‘Locas de humor’ en Bianca de Barranco. Tendremos a Fernando Armas quien abrirá el show con un stand up comedy, y luego nosotras salimos a escena en un reencuentro de las viejas amistades del Cenecape e interactuamos mucho con el público.

Les ha ido muy bien desde que iniciaron temporada el año pasado, ¿han pensado en llevar el show a la televisión o las redes sociales?

Sí, muchas personas nos han dicho eso, de que deberíamos juntarnos y hacer algo en redes sociales, así que no está descartado. Nosotros tenemos muy buena química.

Además, manejan muy bien el humor...

Creo que la fórmula funciona y creo que es el humor de estas épocas; porque los gags y los chistes de hace 50 años y que todo el mundo conoce ya quedó un poco atrás. El público quiere algo más fresco y natural.

