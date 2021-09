Lucy Bacigalupo y su hija insultan de lo peor a Rodrigo González tras exponer denuncia de deuda

SE MOLESTÓ. Lucy Bacigalupo se mostró más que incómoda el último fin de semana luego que el programa de Rodrigo González expusiera la denuncia de Ramón López, hermano del dueño del inmueble donde vive en La Punta, quien la acusa de deberle más de 16 mil dólares de alquiler.

Este lunes, Amor y Fuego mostró la reacción de la actriz y su hija, quienes arremetieron en contra del programa por darle la oportunidad de exponer el caso al denunciante. “Le dieron cabida a ese imbécil y gracias a todo eso ahorita me están internando en la clínica”, se le escucha decir a Lucy en un audio. “Estoy aquí en la ambulancia, el daño que me han hecho tú y tu programita de mier... se van a la c...”, agregó indignada.

Asimismo, dijo que la hubieran ayudado ‘no haciéndole caso a ese infeliz’. “Me han seguido haciendo mier... en redes, tú debiste decir ‘no señor, no le vamos a dar cabidai”, indica según la evidencia presentada por Amor y Fuego.

Por su parte Andrea, la hija de Lucy Bacigalupo, le exigió a la producción de Amor y Fuego que limpien la imagen de su mamá, de lo contrario ‘me voy en contra de ustedes’. Además, ingresó a las redes del programa para insultar a sus seguidores, con lamentables calificativos como ‘india de mie...’.

Rodrigo González y Gigi Mitre explotaron contra la actriz y su hija, por insultarlos a ellos y a sus seguidores. Conductor llamó ‘vulgar’ y ‘corriente’ a la retoña de Lucy y denunció insultos homofóficos.

GIGI Y PELUCHE RESPONDEN

Gigi Mitre se mostró indignada y aseguró que elos no tienen la culpa que los busquen para sacar el tema, ya que ella es una persona pública. “Lucy y su hija pueden guardarse sus palabras por donde no les caiga el sol... hemos escuchado las dos versiones, si no estabas de acuerdo, no aceptabas el enlace”, dijo la conductora. “¿Tú nos vas a decir a nosotros a qué le damos cabida?”, agregó indignada.

Rodrigo González comentó que Lucy Bacigalupo y su hija ingresaron a sus plataformas para insultar a sus seguidores, aunque el productor prefirió no sacar al aire los mensajes. “A mí me dijo de ‘maricón’ para abajo... una cantidad de insultos homofóbicos”, lamentó el popular Peluchín.

Asimismo, le decidó unas palabras a Andrea. “Yo no tengo la culpa que tu madre sea morosa, no tengo la culpa que estén buscando quedarse en una casa, si no tienen para vivir ahí pues váyanse a otro lugar”, indicó.

En ese sentido, la calificó de ‘corriente, vulgar, maleducada, sin clase y ordinaria’. “Lo que se hereda no se hurta, tu madre tiene las mismas reacciones, ya estás tarde para que te eduquen pero anda a otro lado a liberarte de toda la basura que tienes dentro porque nuestra plataforma es el lugar incorrecto”, indicó indignado.

