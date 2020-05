Lucy Cabrera contó que ha vuelto a nacer desde que se hizo el by-pass gástrico y ha perdido 39 kilos de peso, pues ahora es una persona saludable y anímicamente se siente feliz por este cambio que le ha dado a su vida.

¿La decisión de operarte la pensaste mucho?

Sí, lo tenía pensado desde el 2014, pero no es simple porque es un cambio de vida completo, debes aprender de nuevo todo, a dormir, comer, nutrirte... Cuesta dejar de pensar como gorda, empezar a amarte. La obesidad te trae muchas enfermedades, tenía principio de diabetes, apena del sueño, hipertensión, pero más temor me daba lo del hígado graso. Hoy como mejor que hace 20 años, siento que he vuelto a nacer.

¿Cuántos kilos has perdido?

He perdido aproximadamente 39 kilos, me faltan 13 más y tengo 7 meses de operada.

¿Has perdido varias tallas?

Sí, pesaba 110 kilos, no podía respirar y me cansaba al caminar, hacía mi dieta, bajé hasta 106 kilos y luego me operé. Aún no me he pesado desde marzo que estaba en 75, pero de esa fecha he perdido más peso, pues uso talla de pantalón 30 y por primera vez en mi vida estoy usando talla ‘xs’ en vestidos.

¿Tus hijos qué te dicen?

Están felices, son los que más me animan. Mi hijo mayor, que estudia cine y televisión, grabó todo mi proceso desde que me operó el doctor Layme en Arequipa, porque en breve voy a lanzar un reality por redes sociales dando testimonio de mi cambio.

¿Y qué dicen los galanes?

(ríe) Gordita y ahora siempre están los galanes, pero nada importante, por ahora mi prioridad es vivir nuevamente hasta que venga Luis Miguel.

¿Esta ha sido la mejor decisión de tu vida?

Sí, puedo seguir trabajando como abogada sin preocupación, con todas las medidas de prevención, porque soy la cabeza de mi hogar.