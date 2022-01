Lucy Cabrera aclaró a Clara Seminara , quien señaló que no tenía ética al asumir la defensa de Enrique Espejo, ‘Yuca’ , cuando fue testigo de su ‘acoso’, motivo por el que denunció al cómico hace casi tres años y desde ese tiempo exige que se le haga justicia.

“Dijo que yo era su abogada y ahora con falta de ética soy de ‘Yuca’. ¿Cómo iba a ser abogada de alguien que no tenía un proceso en marcha? Es incongruente y ya se le ha hecho un ‘modus operandi’ las mentiras sin pruebas#, precisó Cabrera.

¿Pero fuiste testigo del hecho que ella denunció?

Como ya dije antes, en aquella oportunidad Danny (Rosales) estaba haciendo el concurso de la Miss tal, Clara comentaba sobre sus clases de full contact y creo que ‘Yuca’ estaba parado o llegaba. Ella le dijo: pégame, no me va doler tengo mi estómago bien duro y él respondió ‘no chiquilla porque soy peleador callejero’, todo en broma. En uno de esos movimientos que Clara hace, se le va la mano y golpea a ‘Yuca’ de casualidad y él reacciona, le agarra la mano y le da un palmazo en la cadera . Ella dice me agarraste el po... y le da dos cachetadas, ahí intervenimos todos. Luego Jorge (Benavides), su esposa, ‘Yuca’ y Clara conversan y se piden disculpas . Eso fue lo que pasó.

Clara exige justicia y se indigna porque ha vuelto al programa como si nada pasara.

Mira, si en ese momento hiciste justicia con tu mano, entonces ahora por qué sigues con lo mismo por eso es que ‘Yuca’ vino y me dijo que lo asesore en ese sentido. Yo no soy testigo, en el proceso judicial que han iniciado, de ninguno de los dos, ahora asumiré la defensa de Yuca, pero no por ese proceso sino por otro que él le entablara a Clarita, recuerdo muy bien que ella siempre dijo él le dio un palmazo, pero ahora cambia su versión y dice que fue una ‘metida de mano’.

CLARA INDIGNADA

La actriz cómica Clara Seminara le respondió a Enrique Espejo, conocido como Yuca, luego que este dijera que no permitiría que nadie lo pisoteara en alusión a las críticas por su retorno al programa JB en ATV. Seminara reiteró su molestia y explicó cómo va la denuncia que interpuso contra él.

“No me molesta que trabaje [Yuca], lo que me molesta es que se haga como que no pasó nada, que esperemos un tiempo a que se enfríe la cosa y ahora lo volvemos a contratar con bombos y platillos....Lucy Cabrera que es una de la abogadas es una testigo, estuvo allí, vio todo, me ayudó, me consoló y me dijo que sería mi abogada, que me iba a defender. Ahora, la falta ética y termina siendo abogada de él (...)”, dijo la actriz.

