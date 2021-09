Lucy Cabrera reaparecerá en la pantalla con su programa ‘Lucy al rescate’, que se emitirá por Viva TV y luciendo una nueva figura, pues luego de hacerse el by pass gástrico perdió más de 40 kilos de peso y ahora goza de buena salud y está muy activa.

“Después de mucho esfuerzo por fin haré este sueño realidad de tener un programa en el que abordaré casos legales y de ayuda social. Vamos ayudar a las mujeres golpeadas y desamparadas. La diferencia con el programa de Andrea Llosa y el que tenía Lady (Guillén) es que soy abogada litigante y conozco los procedimientos, entonces no haremos show. Nuestro programa es distinto, la ayuda social no será regalar cosas, será conseguir trabajo, herramientas para salir adelante, como estudios, operaciones etc.”, detalló Lucy, quien perdió más de 40 kilos.

¿Cuándo será el estreno de tu programa?

El 22 de octubre y ya estamos en los ensayos, tenemos casos realmente que son desgarradores, historias que duelen en el alma. Hay tanto abuso y mucha gente no conoce sus derechos, están ciegos en cuanto a los procedimientos legales y esa será mi función orientarlos, solucionar sus problemas ayudarlos.

Luces más delgada...

La operación de by pass gástrico que me hice sigue dando sus frutos, perdí más de 40 kilos ahora uso talla de pantalón 28 igual que mi hija, he desempolvado mi ropa que tenía guardada.

VOLVIÓ A NACER

En una entrevista anterior, Lucy contó cómo fue el procedimiento al que se sometió para perder peso, decisión que no le fue fácil tomar. “Tenía pensado hacerme este cirugía desde el 2014, pero no es simple porque es un cambio de vida completo, debes aprender de nuevo todo, a dormir, comer, nutrirte... Cuesta dejar de pensar como gorda, empezar a amarte. La obesidad te trae muchas enfermedades, tenía principio de diabetes, apnea del sueño, hipertensión, pero más temor me daba lo del hígado graso. Hoy como mejor que hace 20 años, siento que he vuelto a nacer. Pesaba 110 kilos, no podía respirar y me cansaba al caminar, hacía mi dieta, bajé hasta 106 kilos y luego me operé. Aún no me he pesado desde marzo que estaba en 75, pero de esa fecha he perdido más peso, pues uso talla de pantalón 30 y por primera vez en mi vida estoy usando talla ‘xs’ en vestidos”, narró.

¿Tus hijos qué te dicen?

Están felices, son los que más me animan. Mi hijo mayor, que estudia cine y televisión, grabó todo mi proceso desde que me operó el doctor Layme en Arequipa, porque en breve voy a lanzar un reality por redes sociales dando testimonio de mi cambio.

