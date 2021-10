Lucy Cabrera contó que vivió momentos de terror en su antigua casa, en Surco, y tuvo que mudarse. La próxima actriz cómica aseguró que en su vivienda tenían lugar acontecimientos extraños, a los que calificó de paranormales.

“A los tres días de vivir ahí se abrió un caño del tercer piso como a la medianoche, pensé que fue por la presión y lo cerré, se volvió a abrir y subí nuevamente a cerrarla. A la tercera vez que se abrió, le dije a mi hijo que me acompañara y bajamos la llave del agua. Después las puertas de los baños se abrían solas. Se escuchaban sillas como de metal que se arrastraban. A mi hija le movieron la cama, se asustó y pensó que era temblor. Por eso me tuve que mudar”, contó a Trome.

En ese sentido, comentó que regresó a la vivienda con la producción del programa ‘EXP Paranormal’ de Viva TV y volvieron a suceder hechos fantasmales.

“Delante de todos golpearon la ventana. No había forma de decir que era la gente producción que nos estaba engañando porque era un tragaluz. Ya no aguantamos más y tuvimos que mudarnos antes de que termine el contrato”, reveló Lucy Cabrera.

MARCA DISTANCIA DE ANDREA

La actriz cómica contó detalles de su próximo programa, ‘Lucy al rescate’, que abordará temas legales con ayuda social.

“Estamos en la preproducción. Es un programa de cuatro etapas: Los casos legales, conciliación, ayuda social y rescatando vidas. Yo soy abogada, docente y conciliadora con registro en el Ministerio de Justicia. Entonces, la idea no es presentar, como lo hacen todos los programas, el show”, dijo Lucy Cabrera.

Me estás hablando del programa de Andrea Llosa.

De Andrea y de otros programas que solo presentan el caso como un show, pero después no te resuelven nada. En mi programa vamos a presentar un caso legal y explicar de manera didáctica qué se debió hacer, dónde se debió haber hecho la denuncia, cómo se debió proceder legalmente para no llegar al conflicto. La idea es que la gente aprenda a resolver sus conflictos y ser empáticos, y no pagar un abogado estafador, que te engañe y haga un juicio de 20 años para sacarte plata, cuando hay procesos administrativos que no necesitan abogados.

Estás marcando tu distancia de otras conductoras.

Yo soy docente, abogada, conciliadora. Esa es la diferencia con programas que solo se prestan para el morbo, el show, una pruebita de ADN y ahí se acabó, pero de ahí viene toda una carga emocional para la gente que ha expuesto su problema. Lo digo por experiencia propia porque yo acudí al programa de Andrea, cuando tuve el problema con mis hijos, y fui porque estaba luchando por ellos. Entonces, Andrea hizo el programa, hizo el show y ahí acabó, pero después me vino toda una parte procesal donde no te apoyan con abogados ni nada.

Tú si brindarás esa ayuda...

Yo quiero hacer el programa para enseñar. No me interesa tener rating, lo que me interesa es que la gente aprenda a ser ciudadanos.

La gente no sabe cómo son las leyes en nuestro país.

Por eso mismo estudié leyes, porque me metieron en tantos líos. Estudié Derecho, tengo una maestría en Derecho de familia, estudié conciliación. Yo no soy conductora ni animadora ni actriz, soy abogada titulada y colegiada.

