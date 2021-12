El cantante Luiggi Carbajal cumple hoy 40 años y comentó que se siente feliz porque tiene a toda su familia completa, pues es más importante que lo material. Además, señala que tiene el espíritu de un ‘chibolo’ de 20 años.

“A pesar de la pandemia, me siento contento al cumplir 40 años. Tengo a mis padres, mis hijos y mi novia, soy feliz. Y sigo con salud para seguir trabajando y poder celebrar con ellos, lo material en esta vida es secundario. Estoy en un momento en el cual siento mucha tranquilidad, tengo aún metas por cumplir, yo sigo soñando para realizarlas”, enfatizó el cantante Luiggi Carbajal.

¿Has alcanzado muchas cosas que querías?

He podido lograr muchas cosas que soñaba de niño, en todos estos estos años he podido desarrollarme en la música, que es mi gran pasión, pero también pude entrar a la televisión, el circo, he sido payaso, he sido maestro de ceremonias... solo me falta hacer cine y estoy seguro que esa oportunidad va a llegar.

Dicen que los cuarenta, son los nuevos treinta...

Para mí son los nuevos veinte, pues me cuido mucho, no me veo ‘tan matado’ como otros cuarentones, ja, ja, ja. A pesar, de que por la música tengo que trabajar de noche no soy de tomar mucho y trato de descansar. Además, mi novia tiene 27, creo que ella es mi colágeno, ja, ja, ja.

‘NO CONOCÍA A ELÍAS MONTALVO’

Hace unos días, el cantante Luigi Carbajal calificó como talentoso al tiktoker Elías Montalvo, quien participa en ‘El artista del año’, y que así como él perteneció al grupo ‘Skándalo’, pero le sugiere que siga preparándose para que pueda convertirse en un buen cantante. Además, señaló que acaba de grabar un tema a dúo con su compadre Ricky Trevitazzo que ya empezó a sonar en las radios nacionales.

“He visto algo de su participación en el programa ‘El artista del año’ y veo que tiene talento, se desenvuelve bien ante cámaras... al principio no sabía que había formado parte también de Skándalo, tuve que revisar unos videos y tener la certeza de lo que me habían comentado, pues no conozco bien a los que formaron parte de la última generación del grupo. El mejor consejo que le puedo dar es que siga preparándose, uno nunca deja de aprender, de mejorar y podrá convertirse en un mejor cantante”, enfatizó Luigi Carbajal.

¿No descartarías apoyarlo en el programa?

Para nada, creo que siempre es bueno apoyar a los más jóvenes. Además, todos saben que Skándalo fue parte de mi vida. Aunque ahora estoy trabajando junto a mi compadre Ricky Trevitazzo, con quien acabamos de grabar un tema que se titula ‘Fue difícil’ y ya está sonando en varias emisoras. Estamos marcando un nuevo camino en nuestra carrera musical.