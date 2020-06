Por: Frank López

Luigui Carbajal comparte la indignación de su amigo Ricky Trevitazo, quien se quejó en sus redes sociales porque no recibe la autorización para reabrir su restaurante, asegurando que no se puede reinventar porque no lo dejan trabajar.

“Estoy totalmente de acuerdo con él y con todas las personas que necesitan generar sus ingresos. Si Ricky hace la desinfección y todas las medidas necesarias, y aún así la municipalidad le cierra el local, entonces cualquiera se indigna. Que lo dejen trabajar porque él tributa mientras que otros trabajan de manera informal”, deploró el cantante.

“Yo sé que él tiene una familia numerosa y estaba viviendo de sus ahorros, pero la gente tiene una idea equivocada de los artistas, creen que nos sobra el dinero y no es así”, precisó Luigi Carbajal.

Como se sabe, Ricky Trevitazo expresó su indignación, frustración y molestia en sus redes sociales debido a las muchas trabas que ha encontrado para reabrir su negocio con los protocolos de seguridad solicitados por las autoridades.

RICKY TREVITAZO ASADO

Ricky Trevitazo se mostró más que indignado contra el Gobierno, ya que le pusieron muchas trabas para reabrir su restaurante, con todos los protocolos de seguridad para evitar los contagios de coronavirus, en plena cuarentena que va hasta el martes 30 de junio.

“Soy artista (músico), vivía de la música, tenía un restaurante y también vivía de esto. Tengo esposa, hijos, un hogar que mantener, cuentas, etc. Y ni siquiera dan la oportunidad de reaperturar para hacer delivery. (Solicitan) que haga desinfección y fumigación (ya la hice), verifica y haz tu protocolo de bioseguridad (ya lo hice), que saca tu permiso... ¿Dónde?, que al Minsa, que a Produce, tanta cosa y por más que uno averigua, ninguna entidad te apoya en NADA”, dijo en un mensaje de Instagram.

Por otro lado el cantante indicó que si vuelve a aperturar su local corre el riesgo que de lo multen, además de dañar su imagen como personaje público. “Si uno quiere abrir vienen los de la fiscalización de la municipalidad, te multan, te cierran, y en mi caso, hasta me c.... la imagen como público, y encima prolongan la cuarentena hasta el 07 de Setiembre”, indicó.

“Cuál sería la respuesta del Gobierno, ¡REINVENTATE!... QUÉ ME VOY A REINVENTAR si lo poco que tenía guardado de lo que producía cantando lo inverti en mi restaurante y no me dejan trabajar, por más que uno quiera hacerlo de una manera correcta, limpia y formal”, agregó.

