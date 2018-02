Luigi Carbajal quiere que ‘Clavito’ lo invite a su boda [VIDEO y FOTOS]

Luigi Carbajal dijo que si Robert Muñoz, ‘Clavito’, y Andrea Fonseca se casan, espera recibir su invitación para asistir a la boda. Incluso se ofreció como padrino.



¿Sabías que ‘Clavito’ se ha comprometido con Andrea?

Qué bien... si se casan, podría ser el padrino (risas).



¿Crees que la relación dure?

No lo sé, no soy quién para juzgar.



Porque la relación nació en medio del escándalo...

Pero ojalá que les vaya bien, yo no tengo por qué desearles nada malo.



¿Les guardas rencor?

Yo no le guardo rencor a nadie, ni siquiera cuando empezaron a salir ese tipo de declaraciones (‘Clavito’ lo acusó de acosar a su novia Andrea Fonseca), yo sé la clase de persona que soy y no sería capaz de hacer esas cosas. Así que por mi parte, estuve tranquilo.



¿Siguen manteniendo contacto?

No, ¿para qué?, ¿por qué? Si dañaron mucho mi imagen. Igual la gente no es tonta y se dio cuenta realmente de quién estuvo diciendo cosas que no son ciertas... Yo en su momento salí a decir lo que verdaderamente he vivido (contó que vio agresiones de Robert a Andrea) y de ahí no he vuelto a tocar el tema, porque no es algo que me sume... Con tal que mis hijos y mi familia estén bien, yo me siento supertranquilo... Ojalá que me inviten a su boda. (M.Casas)