¿Luigi Carbajal se amistó con ‘Clavito’" [VIDEO]

Luigi Carbajal aseguró que no le guarda rencor al líder de ‘Clavito y su chela’, Robert Muñoz, quien lo acusó de acosar a su pareja Andrea Fonseca.



“No me siento bien, hasta me atrevería a pedirle disculpas, pero ojo, yo no tengo culpa alguna. Quisiera verlo para conversar y que todo quede ahí”, sostuvo Luigi Carbajal.



¿Por qué le pedirías disculpas?

Para demostrarle que se puede ser más gente y caballero sin tener culpa. Mi conciencia está tranquila y no le guardo rencor. Me han hecho cosas peores, todos cometemos errores y no soy quién para juzgar o criticar. Él mismo se dará cuenta de las cosas y espero que le vaya bien. (L.Gamarra)



