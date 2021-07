El cantante Luigi Carbajal señaló que fue un ‘castigo justo’ la medida de prisión preventiva por siete meses que recibió el cumbiambero John Kelvin por los presuntos delitos de violación sexual y lesiones físicas y psicológicas en agravio de su esposa Dalia Durán, y espera que durante ese tiempo pueda recapacitar por los actos cometidos.

“Estoy en contra del maltrato contra la mujer, no se la puede violentar de ninguna manera y no comparto las agresiones que se le imputan a John Kelvin en contra de su esposa Dalia Durán. Me parece que le han dado un castigo justo para sus acciones, ojalá que pueda pensar y recapacitar del daño que le ha hecho a la madre de sus hijos. Ahora solo le queda apechugar, pues nadie lo obligó, uno siempre tiene que asumir sus errores”, afirmó el cantante Luigi Carbajal.

Recordemos que el último viernes, el vigésimo sexto juzgado de investigación preparatoria a cargo de la jueza María Contreras González dictaminó que el cantante John Kelvin Sarmiento cumpla prisión preventiva por siete meses en un centro penitenciario de la capital, y hoy sábado en horas de la tarde fue trasladado al penal Ancón II destinado para los reos primarios.

Además, Luigi espera que Dalia Durán pueda recuperarse de todo lo que ha vivido, pues debe salir adelante por sus cuatro hijos.

SE VA A EUROPA

Hace unos días, Luigi Carbajal contó que aún sigue vigente en la música pues en unos días viajará a Europa junto al grupo “Skandalo, el reencuentro”, debido al pedido de sus fans y junto a sus compañeros Ricky Trevitazzo, Luis Sánchez y Giovanni Kral.

“Es increíble el cariño de las fans en el mundo, no nos olvidan, nos han llamado para que vayamos a Europa a realizar una serie de shows y ya estamos alistando las maletas, porque será la primera vez como ‘Skándalo’. También nos están reclamando de Estados Unidos, así que no nos queda otra que salir a trabajar al extranjero, pues aquí aún no permiten que los artistas puedan trabajar”, indicó Luigi Carbajal.

¿Con quiénes te irías a Europa?

Bueno, el grupo de siempre con el tío Ricky Trevitazzo, Luis Sánchez y Giovanni Kral. Además, aprovecharemos para vacunarnos, pues aún estamos chibolos y no tenemos fecha de vacunación, ja, ja. Nuestras fans han crecido y están en todo el mundo, por un momento pensamos cerrar esa etapa pero parece que será imposible, somos como ‘Menudo’.