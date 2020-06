Por: Frank López

Luigi Carbajal comparte la indignación de su amigo Ricky Trevitazo, quien se quejó en sus redes sociales porque no recibe la autorización para reabrir su restaurante, asegurando que no se puede reinventar porque no lo dejan trabajar.

“Estoy totalmente de acuerdo con él y con todas las personas que necesitan generar sus ingresos. Si Ricky hace la desinfección y todas las medidas necesarias, y aún así la municipalidad le cierra el local, entonces cualquiera se indigna. Que lo dejen trabajar porque él tributa mientras que otros trabajan de manera informal”, deploró el cantante.

“Yo sé que él tiene una familia numerosa y estaba viviendo de sus ahorros, pero la gente tiene una idea equivocada de los artistas, creen que nos sobra el dinero y no es así”, precisó Luigi Carbajal.

Como se sabe, Ricky Trevitazo expresó su indignación, frustración y molestia en sus redes sociales debido a las muchas trabas que ha encontrado para reabrir su negocio con los protocolos de seguridad solicitados por las autoridades.