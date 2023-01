El cantante Luigi Carbajal contó que se casará en mayo por civil y religioso con su novia Diana García, a quien le lleva catorce años, pero aclara que no es su colágeno porque él aún se siente joven. Además, cuenta que no tendrá la ‘boda del año’ pero si tendrá canjes pues quiere ahorrar para otras cosas.

“En mayo me casaré por civil y religioso, pero no puedo decir que colgaré los chimpunes porque la chiquillada la dejé hace tiempo, ahora tengo el teléfono desbloqueado y estoy feliz junto a mi novia. Ella es la persona indicada para dar este paso tan importante y que solo se realiza una vez en la vida. Ella tiene 27 años pero es muy madura. Yo tengo 41, le llevo 14 años pero no es mi colágeno, pues aún estoy chibolo”, comentó Luigi Carbajal.

¿Entonces, ha sido tu fan?

No, más bien su mamá sí lo era. Pero mi novia me ha contado que me veía de chibolita en la televisión, en la época de ‘Recargados de risa’ y le gustaba la secuencia que hacía con Mariella Zanetti, y por eso, me dice que debería de volver ese sketch.

¿Tendrán la boda del año?

Nada que ver, será para la familia y amigos cercanos. Ya tenemos el local, es muy bonito donde realizaremos las dos ceremonias y donde nos quedaremos todo un fin de semana, pues vamos a celebrar bien. Pero no vamos a gastar un billetón, quizás, tengamos algunos canjes pues hay que ahorrar.

SIN ROCHES CON DORITA

El cantante Luigi Carbajal comentó que se sorprendió al conocer que Dorita Orbegoso no tuvo negativos calificativos hacia su persona en una reciente entrevista con Sara Manrique y Cachay; y aclaro que si se cruza en la calle con ella la saludaría sin problemas, pues lo único que quiere en su vida es paz.

Además, señala que una de sus mejores decisiones del año pasado es haberle pedido la mano a su novia Diana García, pues está muy enamorado y quiere formar una familia con ella.

Hace unos días Dorita fue entrevistada por Sara Manrique y al mencionarte no tuvo malos calificativos hacia tu persona...

Me sorprende eso, pues anteriormente siempre han sido negativos... no le agradezco, pero no es sano hablar mal de otras personas, de lanzar mala vibra y no quiero eso en mi vida. Si la veo en la calle, pues la saludo sin problemas, soy una persona educada.

¿Cómo has cerrado el 2022?

El año 2022 ha sido bueno en muchos sentidos en mi vida, tanto en lo personal y profesional. Destaco en lo sentimental porque decidí pedir la mano a mi novia, casarme y formar una familia. Es la decisión más importante de mi vida.

