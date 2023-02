El cantante Luigi Carbajal contó que continúa con los preparativos de la boda con su novia Diana García, con quien tiene más de cinco años de relación. Además, reveló que empezarán a convivir después de darse el sí.

Luigi, ¿cómo van los preparativos de la boda?

Bien, avanzando.

¿Has pensado en televisarla?

No creo, no sé realmente, no sé si alguien esté interesado en televisar mi boda.

Si te proponen televisar tu boda, quizá te podrían dar algo a cambio y ayudarte a recuperar la inversión...

Así es. Se gasta duro, todavía falta pagar varias cosas, pero de aquí a la fecha de la boda ya lo tengo cubierto, gracias a Dios. Tengo varias cosas que voy a recibir y con esto estoy tranquilo. Si es así (alguna oferta), lo pensaría y conversaría con mi novia porque ella no quiere exponerse, pero vamos a ver.

Tu novia vive en Nasca y tú en Lima. ¿Vivirán juntos después de casarse?

Sí. Se viene a Lima y vamos a vivir todos juntos. Ella se lleva muy bien con mis hijos, con quienes vivo desde hace 13 años aproximadamente.

¿Qué tal se lleva tu novia con tus hijos?

Superbién, sobre todo porque son de la misma edad.

O sea, tú tienes que poner ‘mano dura’ por ser el mayor...

Soy el más inmaduro de ellos (risas), pero nos divertimos mucho cuando estamos juntos.

Luigi Carbajal

Por cierto, ¿te lesionaste jugando fútbol?

Sí. Tuve un tirón jugando fútbol. Estoy mal, ya me inyectaron, me han puesto cremas y empezaré terapias. Es la primera vez que me lesiono el aductor, me excedí porque he estado jugando seguido.

TE PUEDE INTERESAR

Abencia Meza hace mea culpa: “Jugué con los sentimientos de Alicia, pero jamás mandé a matarla”

Gino Assereto pierde los papeles, reclama a señito por juzgarlo y ella arremete: “Eres un malcriado”

Los cómicos ambulantes en Latina: La crítica situación que atraviesan cinco humoristas callejeros