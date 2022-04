El cantante Luigi Carbajal comentó que su novia le ha prohibido asistir a las pichangas tras el ampay de Aldo Miyashiro, pero enfatiza que hace tiempo colgó los chimpunes.

“El ampay de Miyashiro ha generado muchos cambios, pues ahora mi novia me ha prohibido ir a las pichangas con mis amigos. Todos saben que una de mis pasiones es el fútbol, he jugado en ligas y diversos campeonatos”, comentó Luigi Carbajal.

¿Y qué vas a hacer?

Le he dicho que siempre voy a hacer deporte, uno necesita botar el estrés. Además, ella sabe que hace tiempo que colgué los chimpunes, soy una persona muy feliz a su lado.

Las pichangas son solo para hacer deporte...

Claro, así debe ser siempre. Es más, hasta me he cortado el pelo cortito para evitar que alguna fan se me acerque para hacerme colita, ja, ja.

En algún momento, pensaste dedicarte al fútbol...

Claro, en algún momento pasó por mi cabeza, pero es bastante sacrificado. Pero también me iba bien en la música y ahí fui creciendo.

¿Cómo te va en la música?

Muy bien, sigo trabajando con Ricky Trevitazzo y viajamos a provincias. Además, estoy produciendo eventos y conciertos, y en los próximos días anunciaré un evento grande.

‘YA SENTÉ CABEZA’

Hace unos días, Luigi Carbajal contó que se arrodilló frente a su novia, la doctora Diana García, y le pidió que sea su esposa en una reunión muy íntima y familiar. Ella le dio el ‘sí’ y le prometió pasar el resto de sus días a su lado.

“Estoy muy feliz, todo salió muy bonito, fue una pedida muy íntima, familiar, con las personas que debían estar, como mis papás, mis hijos, tíos muy allegados, hermanos. Fue muy emocionante e increíble para muchos porque nadie pensó que iba a comprometerme algún día”, contó.

¿Es la primera vez que entregas un anillo de compromiso?

Sí, y la última. Fue decisión propia, uno lo hace porque le nace y lo siente. Si no hablo mucho de ella es para cuidar nuestra relación, pero nosotros ya tenemos cuatro años juntos, ella es doctora y la admiro mucho.

¿Cuándo será la boda?

No quiero que sea la eterna novia, este año ya casi está terminando y la idea es casarnos en el 2023. Entre nuestros planes está primero comprarnos una casa, ambos tenemos las nuestras, pero queremos un lugar nuevo donde iniciar. Como dicen, el casado, casa quiere.