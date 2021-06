El cantante y actor cómico Luigi Carbajal afirmó que ha recibido muchas y buenas críticas por su participación en un skecth junto a Mariella Zanetti, del recordado ‘Bra Brahma’, que repusieron hace unas semanas en ‘El reventonazo de la Chola’.

“Mucha gente me ha llamado y escrito para felicitarme, pues les gusto volver a vernos en pantalla. Ese sketch causó furor en su momento y lo recuerdan con mucho cariño. Es por eso, que me gustaría seguir trabajando con Mariella, ella es una mujer muy profesional y quizás, podrías hasta realizar algún tipo de show o tener una secuencia algún programa. Yo estaría encantado y creo que el público lo disfrutaría mucho”, enfatizó Luigi Carbajal.

Por otro lado, Luigi Carbajal comentó que retomará los shows presenciales haciendo dupla con Ricky Trevitazzo, pues los negocios han caído y no tienen tantos ingresos. “Hemos decidido empezar a trabajar juntos y hacer un show de música variada. Desde que empezó la pandemia decidimos no exponernos, pero ahora los negocios han caído mucho por la inestabilidad política que vive el país y debemos de llevar el sustento al hogar. Así que retomamos la música con todos los protocolos de bioseguridad”, señaló.

Además, espera que en unos meses puedan viajar a Europa donde están volviendo a la normalidad, pues las discotecas están por reabrir. “Tenemos unas ofertas para ir a Europa, allí siempre nos reclaman, nos recuerdan y tratan con cariño. Espero que pronto podamos viajar, pues ya están por reabrir las discotecas”, señaló.

SE REINVENTÓ

Recordemos que con la pandemia, Luigi se reinventó con su negocio de zapatillas y con el cual, viene solventando los gastos de su hogar y pagando los estudios de sus dos hijos. “Ahorita estoy vendiendo zapatillas y me está yendo bien. Cuando comenzó la cuarentena empecé vendiendo implementos de bioseguridad como mascarillas, alcohol y protectores faciales y no he parado. Espero seguir con los negocios pues la música no es rentable, no hay apoyo de parte del gobierno, estamos como olvidados”, dijo el cantante.

Además, añadió que la gente tiene una idea equivocada de los artistas creyendo que son millonarios. “Los artistas somos tan chambeadores como cualquier peruano, no somos millonarios. La gente tiene una idea equivocada porque quizás estamos expuestos en los medios, pero igual tenemos gastos, obligaciones, deudas y demás. Ojalá que con la reactivación que se viene realizando y la vacunación de la población podamos volver a la normalidad en un breve plazo”, añadió Luigi Carbajal.