El cantante Luigi Carbajal comentó que se sorprendió al conocer que Dorita Orbegoso no tuvo negativos calificativos hacia su persona en una reciente entrevista con Sara Manrique y Cachay; y aclaro que si se cruza en la calle con ella la saludaría sin problemas, pues lo único que quiere en su vida es paz.

Además, señala que una de sus mejores decisiones del año pasado es haberle pedido la mano a su novia Diana García, pues está muy enamorado y quiere formar una familia con ella.

Hace unos días Dorita fue entrevistada por Sara Manrique y al mencionarte no tuvo malos calificativos hacia tu persona...

Me sorprende eso, pues anteriormente siempre han sido negativos... no le agradezco, pero no es sano hablar mal de otras personas, de lanzar mala vibra y no quiero eso en mi vida. Si la veo en la calle, pues la saludo sin problemas, soy una persona educada.

¿Cómo has cerrado el 2022?

El año 2022 ha sido bueno en muchos sentidos en mi vida, tanto en lo personal y profesional. Destaco en lo sentimental porque decidí pedir la mano a mi novia, casarme y formar una familia. Es la decisión más importante de mi vida.

¿Antes no pensabas en casarte?

En algún momento piensas que te casarás pero Dios no ha querido que sea con alguna de las personas anteriores que he estado; pero ahora será con mi novia, es la indicada. Y creo que el matrimonio se da una sola vez en la vida.

Te gustaría volver a la televisión...

Claro que me gustaría regresar a la televisión, pero sinceramente no tengo ofertas. Extraña mucho poder hacer humor y divertir al público como lo hacía en ‘Recargados de risa’, fue una época muy bonita y tengo los mejores recuerdos.

¿Muchos piden que vuelvas a hacer la parodia con Mariella Zanetti?

La secuencia del bar ha marcado una época y muchos fans me escriben para que vuelva. Ojalá que pueda darse y sería un gusto volver a trabajar con Mariella, tenemos muchas historias.

No se pondrá celosa tu novia...

Para nada, ella me ha confesado que disfrutaba con esa secuencia y me ha dicho que sería bacán que vuelva a la tele, así que tengo su permiso, ja, ja, ja. En nuestra relación no hay secretos y ambos somos dos personas muy maduras y apuntamos en la misma dirección, para crecer juntos y en familia.

