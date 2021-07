El cantante Luigi Carbajal contó que aún sigue vigente en la música pues en unos días viajará a Europa junto al grupo “Skandalo, el reencuentro”, debido al pedido de sus fans y junto a sus compañeros Ricky Trevitazzo, Luis Sánchez y Giovanni Kral.

“Es increíble el cariño de las fans en el mundo, no nos olvidan, nos han llamado para que vayamos a Europa a realizar una serie de shows y ya estamos alistando las maletas, porque será la primera vez como ‘Skándalo’. También nos están reclamando de Estados Unidos, así que no nos queda otra que salir a trabajar al extranjero, pues aquí aún no permiten que los artistas puedan trabajar”, indicó Luigi Carbajal.

¿Con quiénes te irías a Europa?

Bueno, el grupo de siempre con el tío Ricky Trevitazzo, Luis Sánchez y Giovanni Kral. Además, aprovecharemos para vacunarnos, pues aún estamos chibolos y no tenemos fecha de vacunación, ja, ja. Nuestras fans han crecido y están en todo el mundo, por un momento pensamos cerrar esa etapa pero parece que será imposible, somos como ‘Menudo’.

JUNTO A MARIELLA

Hace unos días, Luigi Carbajal dijo que le gustaría volver a trabajar con la exvedette Mariella Zanetti tras las buenas críticas que recibieron por su participación en un skecth del recordado ‘Bar Brahma’, que repusieron hace unas semanas en ‘El reventonazo de la Chola’, y donde se reencontraron en pantallas después de varios años.

“Mucha gente me ha llamado y escrito para felicitarme, pues les gusto volver a vernos en pantalla. Ese sketch causó furor en su momento en ‘Risas de América’ y lo recuerdan con mucho cariño. Es por eso, que me gustaría seguir trabajando con Mariella, ella es una mujer muy profesional y quizás, podrías hasta realizar algún tipo de show o tener una secuencia en algún programa de humor. Yo estaría encantado de hacer dupla con ella y creo que el público lo disfrutaría mucho”, enfatizó Luigi Carbajal.

Por otro lado, Luigi Carbajal comentó que retomará los shows presenciales haciendo dupla con Ricky Trevitazzo, pues los negocios han caído y no tienen tantos ingresos. “Hemos decidido empezar a trabajar juntos y hacer un show de música variada. Desde que empezó la pandemia decidimos no exponernos, pero ahora los negocios han caído mucho por la inestabilidad política que vive el país y debemos de llevar el sustento al hogar. Así que retomamos la música con todos los protocolos de bioseguridad”, señaló.