Luigui Carbajal se siente contento porque retomará su faceta actoral después de dos años. “Estoy feliz porque regresaré a actuar después de tiempo, la última vez que actúe fue haciendo teatro y la actuación era algo que extrañaba bastante”, dijo el cantante.

Asimismo, indicó que ya que no puede presentarse en conciertos por la situación del coronavirus, por lo que ahora se dedicará a la actuación. “Al menos si no se puede hacer música (por la pandemia), se puede actuar pero con todos los protocolos de bioseguridad. La serie se llama ‘Abre los ojos’ y lo está dirigiendo Gustavo Cerrón, quien me invitó a participar”, comentó.

¿Cuál será tu personaje?

Se llama ‘Manuel’, es un tipo agraciado, de familia adinerada, un poco pedante y que se siente con poder. En la quincena empezamos con las grabaciones y la serie de trasmitirá por un canal de señal abierta, pero todavía no puedo decir cuál.

ESCÁNDALO POR PRIVADITOS

Hace unas semanas, Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo se juntaron para comunicarle a sus seguidores que empezarán a realizar fiestas privadas. El mensaje generó malestar en redes sociales porque los contagios por coronavirus continúan aumentando.

Los cantantes justificaron su decisión afirmando que necesitan trabajar. Como se recuerda, Ricky Trevitazo incursionó en el negocio de los restaurantes durante la primera ola de coronavirus en el país, sin embargo, su sangucheria no cumplió con los protocolos.

“Cuál sería la respuesta del Gobierno, ¡REINVENTATE!... QUÉ ME VOY A REINVENTAR si lo poco que tenía guardado de lo que producía cantando lo inverti en mi restaurante y no me dejan trabajar, por más que uno quiera hacerlo de una manera correcta, limpia y formal”, escribió en su cuenta de Facebook a inicios de este año.

Al parecer esta situación habría causado que el cantante retome los shows musicales, pese a que aún se encuentran prohibidos por la pandemia global del coronavirus. En un video en el que aparece junto a su colega Luigui Carbajal, ambos solicitan a sus seguidores que los llamen para fiestas privadas.

“Para ser honesto me han llamado para hacer unas cancioncitas en un cumpleaños, es un poco complicado por el tema de la pandemia, pero igual hay que chambear (...) Vine a consultarle a Ricky si está dispuesto a hacer unas chambitas por ahí”, menciona Luigi Carbajal.

“100% estoy dispuesto, hay que chambear, tienes que llamar y armamos un show espectacular, dos horas, tres horas lo que quieran”, agrega Ricky Trevitazo.

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo ofrecen privaditos pese a las restricciones por la nueva variante del Coronavirus