El cantante Luigui Carbajal comentó que la pandemia lo ha convertido en un verdadero ‘Mil oficios’ para poder sacar adelante a su familia, a pesar de los golpes que recibe por el coronavirus. Recordó que ha vendido ropa, mascarillas, guantes, protectores faciales, y ahora está reinventándose con su cebichería por delivery y la conducción de un programa para emprendedores junto a Brenda Carvalho.

“La pandemia nos golpea a todos pero debemos de seguir siendo fuertes, hay que resistir y avanzar. Yo he vendido ropa, mascarillas, alcohol y protectores faciales; y ahora estoy con el negocio de las zapatillas y mi cebechería por delivery. Además, sigo en la conducción de un programa de tv para emprendedores junto a Brenda Carvalho, así que todo suma para sacar adelante a mis hijos que están estudiando en la univerisad, cada día sumo unos soles y alcanza para pagar las cuentas”, dijo Luigui.

Además, dice que el coronavirus se llevó hace unos días a un tío. “Vivía al costado de mi casa, todo fue rápido. Todos estamos afectados por la pandemia, por eso, cada semana nos hacemos las pruebas y agradecemos a Dios por tener salud”, acotó el cantante.

NO DEJA LA ACTUACIÓN

Por otro lado, hace unos días comentó que retomará su faceta actoral después de dos años. “Estoy feliz porque regresaré a actuar después de tiempo, la última vez que actúe fue haciendo teatro y la actuación era algo que extrañaba bastante”, dijo el cantante.

Asimismo, indicó que ya que no puede presentarse en conciertos por la situación del coronavirus, por lo que ahora se dedicará a la actuación. “Al menos si no se puede hacer música (por la pandemia), se puede actuar pero con todos los protocolos de bioseguridad. La serie se llama ‘Abre los ojos’ y lo está dirigiendo Gustavo Cerrón, quien me invitó a participar. Mi personaje será Manuel, quien es un tipo agraciado, de familia adinerada, un poco pedante y que se siente con poder. Estoy muy entusiasmado con esta propuesta, sobre todo porque la serie se trasmitirá por un canal de señal abierta”, comentó.

EN PRIVADITO

Hace un par de meses Luigui Carbajal y Thamara Gómez fueron retenidos por las autoridades de Puerto Maldonado por hacer un concierto la noche del miércoles en pleno toque de queda. El programa ‘Amor y fuego’, divulgó las imágenes cuando ambos subieron al escenario e incumplieron con las normas sanitarias, según informaron las autoridades y, posteriormente, fueron multados.