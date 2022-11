El cantante Luigui Carbajal contó que se hizo un ‘arreglito’ en la nariz para verse mejor y reveló que ya tiene fecha para su boda en el 2023, pero prefiere mantenerlo en reserva porque no le gustaría que critiquen su matrimonio como le pasó a Tilsa Lozano .

“Me hice una ‘rinomodelación híbrida’ con la Dra. Carmen Noriega. Ahora soy el nuevo ‘retoquito’ de la televison ja, ja, ja. Es un procedimiento que dura año y medio y estoy muy contento con el resultado”, contó el cantante.

¿Estás arreglándote para tu boda en el 2023?

No me he arreglado por mi matrimonio, sino por mi, por querer verme mejor. Te cuento que ya tengo fecha de mi matrimonio, pero lo quiero mantener en reserva porque luego se filtran las imágenes y la gente raja por alguno u otro motivo. Me apena muchísimo cómo estuvieron rajando del matrimonio de Tilsa (Lozano). Por eso, preferimos que no existan los teléfonos en nuestra boda para que la gente se divierta y comparta con nosotros un día importante. El matrimonio es una bendición y uno se casa una solo vez en la vida.

Por cierto, ¿cómo te está yendo en tu carrera musical?

Estoy muy bien, no sé si es suerte o ganas que uno le pone, pero Dios siempre está pendiente que no me falte nada. Ha sido un año lleno de trabajo, no me puedo quejar, con el calendario lleno en un 80% . A Ricky (Trevitazzo) y a mí nos ha ido bien con las presentaciones y esperemos que el próximo año sea mejor. Cuando uno tiene trabajo e ingresos puedo ir cumpliendo sueños y metas.

LUIGUI CARBAJAL SE COMPROMETIÓ EN EL 2021

Recordemos que hace un año Luigi Carbajal nos contó que se arrodilló frente a su novia, la doctora Diana García, y le pidió que sea su esposa en una reunión muy íntima y familiar. Ella le dio el ‘sí’ y le prometió pasar el resto de sus días a su lado.

“Estoy muy feliz, todo salió muy bonito, fue una pedida muy íntima, familiar, con las personas que debían estar, como mis papás, mis hijos, tíos muy allegados, hermanos. Fue muy emocionante e increíble para muchos porque nadie pensó que iba a comprometerme algún día”, contó.

¿Es la primera vez que entregas un anillo de compromiso?

Sí, y la última. Fue decisión propia, uno lo hace porque le nace y lo siente. Si no hablo mucho de ella es para cuidar nuestra relación, pero nosotros ya tenemos cuatro años juntos, ella es doctora y la admiro mucho.

¿Cuándo será la boda?

No quiero que sea la eterna novia, este año ya casi está terminando y la idea es casarnos en el 2023. Entre nuestros planes está primero comprarnos una casa, ambos tenemos las nuestras, pero queremos un lugar nuevo donde iniciar. Como dicen, el casado, casa quiere.

EL ANILLO DE LUIGI: CON TRES PIEDRAS

En las fotos de tu compromiso parece que tu novia está con ‘pancita’, ¿serás nuevamente papá?

No, ni ella ni yo queremos por el momento un bebé. Mi novia todavía tiene que hacer su especialidad, no puedo ser egoísta porque desea desarrollarse más profesionalmente. Yo tengo a mis hijos ya adultos y ella una hermanita que la queremos como si fuera nuestra hijita.

¿Rompiste el ‘chanchito’ para comprar la ‘roca’?

Toda compra es un gastito, pero más de allá del dinero, lo que importa es el amor, vi su carita al momento de la pedida, fue un momento único. El anillo tiene tres piedritas, quise que no sea común.

¿Sentaste cabeza?

El tema de sentar cabeza fue desde que comenzamos a salir, a fin de año cumplo 40 años y era el momento de dar este gran paso. Yo me quiero quedar, como le dije, hasta el final con ella.

