SE REINVENTA NUEVAMENTE. Luigui Carbajal comentó que la música ha quedado en un segundo plano debido a la pandemia del coronavirus, pues está dedicado de lleno a los negocios.

“Ahorita estoy vendiendo zapatillas y me está yendo bien. Cuando comenzó la cuarentena empecé vendiendo implementos de bioseguridad y no he parado, y seguiré un tiempo con los negocios”, dijo.

Respecto a la música, señaló que ha quedado en segundo plano. “No me llama la atención hacer shows virtuales, a mí me gusta sentir el calor del público, esa adrenalina. Pero respeto lo que vienen haciendo mis colegas, la idea es trabajar”, acotó.