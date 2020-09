Tras la fiesta privada a la que Luis Advíncula había invitado a Sheyla Rojas y donde se habría tomado la fotografía que muestra a la rubia besando al jugador mientras estaba sentada en sus piernas , el exasistente de la exchica reality se comunicó con el ‘Rayo’ vía Instagram y este le confesó que ella le encantaba.

“Pórtate bien” , le escribió Irvin Vera, a lo que el futbolista respondió “Yo siempre me porto bien” . Sin embargo, luego le escribe “me encanta tu amiga, muchísimo” .

“Sí, me di cuenta. Por mí estás aprobado solo que no me la hagas sufrir. Se merece todo” , se lee en el chat.

“Nada que ver ver amigo, ya me irás conociendo mejor. Un abrazo” , recalca Advíncula.

Chat de Luis Advíncula que presentó el programa Magaly Tv: La Firme

FOTO REVELADORA

Durante el reportaje lo que más llamó la atención fue la reveladora fotografía que muestra a la popular ‘Shey Shey’ sentada en las piernas de Advíncula y dándole un tremendo beso con lengua al futbolista. De acuerdo a Irvin Vera, este encuentro se habría dado tras la participación del jugador en un partido amistoso.

El ‘Rayo’ invitó a una fiesta íntima a Sheyla en un lujoso departamento, donde su exasistente fue testigo de la confianza que ambos empezaron a tener y que todo llevó a que la rubia se mostrara muy coqueta con Advíncula y este quedara prendado. Incluso este tomó la fotografía que ahora se mostró en el programa ‘Magaly Tv: La Firme’.