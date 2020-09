AÚN LO QUIERE. Macarena Gastaldo se pronunció por foto donde aparece en la casa que tiene Luis Advíncula en España. La modelo argentina contó que es del 2018 y que quiso mucho al lateral derecho. Además, se mostró muy sorprendida con la noticia del matrimonio del futbolista.

“Él no tiene esposa (...) yo me vi con él en el arepouerto, nunca tuvimos nada que ocultar. Yo a él lo quiero muchísimo, esta foto es del 2018, pero no tengo nada más que decir, la cosa se hizo más formal, pero yo lo dejé ahí”, menciona.

Además, Macarena Gastaldo indicó que ella, a diferencia de Sheyla Rojas, no lo niega. “La relación que tenía con la mamá de sus hijos era por sus hijos y nada más (...) No soy hipócrita, no te voy a negar nada, pero no sabía que él estaba con la mamá de sus hijos”, agrega.

Finalmente, la modelo argentina afirma que hasta hoy le tiene un gran cariño. “Él se ha comportado como un caballero conmigo, es una persona divertida, hasta el día de hoy lo quiero muchísimo y le guardo mucho cariño”.

SHEYLA NIEGA CONOCERLO

Luego de la bomba que reveló Magaly Medina sobre Sheyla Rojas y Luis Advíncula, más detalles salen a la luz sobre el romance entre la rubia y el futbolista. Resulta que la conductora de ‘Estás en todas’ ya había negado días antes tener algún tipo de amistad con el ‘Rayo’.

En una imagen que mostró Magaly Medina, se ve como Sheyla Rojas niega conocer a Luis Advíncula o Jefferson Farfán, con quienes ya había sido relacionada anteriormente. “Es muy fácil inventar y creerle cuentos falsos y sobre todo con personas que ni conozco”, escribió la conductora cuando un seguidor le preguntó que opinaba de los rumores con los futbolistas.

Macarena habla sobre su relación con Luis Advíncula para reporteros de Amor y Fuego (TROME)

