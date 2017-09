Luis Alonso:  Yahaira Plasencia es bipolar [VIDEO]

El ‘guerrero’ Luis Alfonso Bustíos calificó a Yahaira Plasencia de bipolar y manifestó que la ‘Reina del totó’ de lunes a viernes es pura risa con él, pero los fines de semana lo ignora y desaparece.



“Creo que Yahaira es bipolar. No dejé en visto (su mensaje), le respondí y cuando me contestó, ya estaba durmiendo. Además, me escribió el viernes y es raro porque es el primer fin de semana que lo hace. ¿Será porque ese día vino mi amiga (al programa)?, se habrá puesto celosa”, afirmó Luis Alonso Bustios.



“Como digo, de lunes a viernes es pura risa y el fin de semana se desaparece. Entiendo que va a trabajar, pero eso es en la noche. Yo estoy tranquilo, no estoy coqueteando con nadie, porque se supone que estás saliendo, entonces se respeta”, añadió.

Asimismo, contó que no todos los fines de semana Yahaira trabaja, porque la ha visto en discotecas divirtiéndose con sus amigos.

“A veces salgo los domingos y me la encuentro con su grupo de amigos”, indicó Luis Alonso Bustios.



Luis Alonso Bustíos se transformó en Yahaira Plasencia.