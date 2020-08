Luis Baca contó que se sometió a una operación de manga gástrica y logró bajar 32 kilos.

“Siempre fui muy ligado al deporte, pero los últimos años me pasaron factura. Fue una decisión que me costó porque me daba miedo, era la primera vez que entraba al quirófano. Me hicieron los exámenes correspondientes y tenía pre diabetes. La operación me trajo muchos cambios en mi salud más que estético”, contó el actor y cantante.

¿Cuántos kilos has bajado?

Me hice la operación en febrero, estoy a punto de cumplir seis meses y de 112 bajé a 80, o sea perdí 32 kilos. Me siento saludable y estoy satisfecho con los resultados.

¿Y cómo va tu carrera artística?

Muy bien, ahora estoy dictando a clases virtuales en la escuela ‘Arte & escena’ de Miguel Zuloaga, trabajo con adolescentes y los talleres son un éxito. Además, estoy preparando el lanzamiento de mi videoclip ‘Solo Piensa’ en setiembre. Espero que a la gente le guste y podamos hacer amena la pandemia.