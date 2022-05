El actor Luis Baca dijo que está feliz por el cariño con que han recibido a su personaje ‘Franco’, de ‘Junta de vecinos’, vuelve a las tablas y en dos años ha logrado bajar cerca de 40 kilos.

“Hace mucho tiempo estoy dictando clases como docente de la escuela ‘Arte y escena’, de Miguel Zuloaga. También se viene bastante teatro este año, estoy en ‘Como crecen los árboles’, de Eduardo Adrianzén, se viene una obra argentina que se hará en Perú, que se llama ‘Tenis’. Realmente como actor volver a las tablas es algo mágico”, afirmó.

También regresaste a la televisión con la serie ‘Junta de vecinos’...

Sí, estoy contento con el éxito de la serie, es bonito volver a tener contacto con el público a través de la televisión.

‘Franco’, tu personaje, es el rival de amores de Andrés Wiese (Sebastián).

Sí, vengo a ser un poco su rival, en un inicio, porque tengo un romance con Lucía (Ximena Palomino) y luego, se vincula con Micaela (Priscilla Espinoza). Entonces, es un alma libre que está con una chica, pero como no funciona intenta tener algo sentimental con la hermana de su rival de amores. Es un personaje divertido, fresco.

Volver a trabajar después de la pandemia ha sido gratificante para ti...

Gracias a Dios durante la pandemia trabajo nunca faltó. Pero es bonito como actor, con todo el miedo que tenemos que la industria del entretenimiento se vuelva a paralizar, volver a sentir la energía del público.

Hablando de otro tema, ¿has bajado bastante de peso?

Yo me sometí a una operación (de manga gástrica) hace dos años y, la verdad, es la mejor decisión que he tomado, en mi caso en particular. Creo que no es una decisión que se deba tomar a la ligera, pero es una opción y finalmente si la tienes y la puedes desarrollar de una forma consciente, bien.

Es una operación que se ha hecho muy popular entre los artistas...

No es algo que se la tiene que hacer todo el mundo, hay que tener ciertos requisitos y en mi caso se cumplieron. No me arrepiento de haber tomado esa decisión.

¿Cuántos kilos has bajado?

Yo he bajado por lo menos unos 40 kilos.

Estabas muy subido de peso....

Yo había desarrollado mucha masa muscular, estaba muy grande y me estanque en 90 kilos. Canalizar toda esa masa muscular era complicado y como actor me estaba molestando bastante.