Luis ‘Cuto’ Guadalupe: "Yahaira Plasencia no tiene humildad y es interesada" [VIDEO]

Luis ‘Cuto’ Guadalupe no perdona a Yahaira Plasencia, pues asegura que la salsera carece de humildad y es interesada.



“Las cosas en la vida se logran paso a paso, no con pasos agigantados como ella, eso te hace perder la humildad que es primordial, y el respeto hacia los demás. Ella ha sido déspota conmigo, porque dije lo que pensaba, y más bien, debió reconocer su error y pedir disculpas”, señaló el exfutbolista en el programa ‘Andrea al mediodía’.



Asimismo, contó que no habla con su sobrino Jefferson Farfán desde que le envió una carta notarial.



“Eso es una chiquillada, él sabe mi número y debió llamarme. No tengo doble discurso, soy directo”, precisó.

