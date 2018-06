Luis Fonsi estrena 'Calypso', nuevo hit que promete superar a 'Despacito' y 'Échame la culpa' | VIDEO

Tras una gran expectativa Luis Fonsi finalmente estrenará esta noche en todas las plataformas digitales a nivel mundial, su nuevo tema “Calypso” , en compañía con la rapera británica-jamaiquina Stefflon Don.

Los primeros acordes de “ Calypso ” te transportan inmediatamente a un viaje veraniego donde la diversión y el baile te espera. Las voces de Luis Fonsi y Stefflon Don son la combinación perfecta

para la mezcla de los diferentes géneros fusionados en el tema, que van desde lo caribeño y tropical hasta el pop latino y el rap.

“Tenía muchas ganas de lanzar este tema, por cómo me hace sentir cada vez que la escucho. Para mi Calypso es diversión, colores, vibra caribeña y ambiente playero, en resumen, algo que te inspira a pasarla muy bien" , comentó Luis Fonsi.

El estreno del sencillo viene acompañado de su video en YouTube, dirigido por Carlos Pérez, responsable de los videos más vistos en la historia “Despacito” y “Échame La Culpa”.

Filmado en Puerto Rico, en específico la Isla Palominito, el video muestra una vez la incomparable belleza de la isla,el azul del mar y su arena blanca, una verdadera fiesta que refleja la alegría de su gente desde mayores hasta los más chicos que, a pesar de los estragos que dejó el Huracán María, jamás perdieron esa calidez y ganas de vivir la vida a plenitud.

'Calypso” promete convertirse en otro éxito internacional para Luis Fonsi, quien continúa de gira con su aclamado “Love and Dance World Tour”.

CALYPSO

Yo no sé no sé, no sé, que pasará

Tu cuerpo frente al mar

Mezcla de arena con sal



Pero sé, yo sé, yo sé

Que no es normal

Lo que puede pasar

Si tu me dejas entrar



Yo tengo lo que tu buscas

Calienta tanto que asusta

Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta



Prendiendo fuego en el suelo

Pintando estrellas en el cielo

Y te diré lo que quiero



Si tu te quedas conmigo

Bailando toda la noche

Cerquita de mi

Al ritmo de amor y derroche



Lo que me pidas, yo lo haré

Donde tu vayas, llegaré

Toda la noche, te daré



Calypso te daré Calypso

Un, dos, tres Calypso

Un deux trois Calypso

One, two, three Calypso

Te da ré



Calypso te daré Calypso

Un, dos, tres Calypso

Un deux trois Calypso

One, two, three Calypso

Te da ré



Con un poquito de caribe en las venas

Con un poquito de tu cuerpo, morena

Sigue bailando que la música suena

Un, dos, tres, ta buena



Con un poquito de sabor de tu boca

Falta un poquito pa' que te vuelvas loca

Esa mirada que no se equivoca



Yo tengo lo que tu buscas

Calienta tanto que asusta

Y sabes lo que te gusta

Te gusta, te gusta



Prendiendo fuego en el suelo

Pintando estrellas en el cielo

Y te diré lo que quiero



Si tu te quedas conmigo

Bailando toda la noche

Cerquita de mi

Al ritmo de amor y derroche



Lo que me pidas, yo lo haré

Donde tu vayas, llegaré

Toda la noche, te daré Calypso



Si tu te quedas conmigo

Bailando hasta mañana

Corremos el riesgo

De despertar en mi cama



Lo que me pidas, te daré

Donde tu vayas, llegaré

Toda la noche, te daré Calypso



Calypso te daré Calypso

Un, dos, tres Calypso

Un deux trois Calypso

One, two, three Calypso

Te da ré



Calypso te daré Calypso

Un, dos, tres Calypso

Un deux trois Calypso

One, two, three Calypso

Te da ré



Calypso