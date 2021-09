El actor Luis José Ocampo, quien da vida a Polo en la novela ‘Luz de luna’, afirma que cada personaje es un reto y se siente cómodo con Polo porque es el pata que todos quisieran en la vida real.

“Definitivamente uno aplica en el personaje ciertas características que ya tiene el actor de su personalidad y si suma a la historia, chévere, pero también te pueden dar personajes que no son afines con tus características personales”, señaló.

¿Polo tiene algunas características de Luis José?

Es un tipo solidario, siempre está apoyando. Sobre todo siento que este personaje es bien bonito porque en el entrenamiento que voy haciendo, actuándolo, igual se van creando ciertas cosas del personaje en el actor. Polo está atento a su entorno, no es que se desvive, pero siempre está presente en torno a lo que gira a su alrededor y busca como ayudar.

Te sientes cómodo con el personaje.

Yo creo que eso también me ha hecho ejercitar un poquito y nuevamente ahondar en esa sensación de ser una persona solidaria porque, a veces, en la vida real somos un poco egoístas, pensamos en nosotros. En cambio, Polo siempre está para los demás.

Es el amigo que todos quisieran tener.

Claro, es el incondicional para todo. Es un amigo de novela que te gustaría tener en la vida real, él siempre esta ‘ready’ (listo) para todo.

¿Esta es la primera novela que grabas en pandemia?

La penúltima novela que hice con Michelle (Alexander, la productora) fue ‘En la piel de Alicia’, luego hicieron ‘Chapa tu combi’ y ahí entró la cuarentena. Yo me quedé con lo último, con una vida cotidiana normal.

El actor Luis José Ocampo está feliz con el éxito de la telenovela 'Luz de luna'

Y como te han afectado todos los cambios, los protocolos…

Ahora hay muchos cuidados, siempre está totalmente alerta el equipo de ‘Del Barrio’, el área de bioseguridad siempre está presente, eso no quiere decir que nosotros no nos cuidemos. Pero desinfectan el ambiente, están pendientes de la doble mascarilla, de que todos estén bien. Hay todo un protocolo bien establecido que hace que, de verdad, no te olvides de que hay Covid-19, pero tienes una tranquilidad al saber que todos están remando en el mismo barco y se cuidan de manera independiente.

Es la única forma de protegerse.

Hay un trabajo en equipo para protegernos todos. Eso me parece súper chévere, hay una conciencia generalizada porque los protocolos están siendo asimilados por todo el elenco y el equipo de producción.

Desde su estreno ‘Luz de luna’ lidera el rating. ¿Por qué crees que ha logrado enganchar con los televidentes?

Porque es una historia de amor y musical también. Es la primera novela musical que saca el Perú porque antes ha habido personajes que cantan, pero no se han hecho novelas musicalizadas donde el personaje no tiene medios para expresarse con palabras y recurre a la música. También hay una niña que engancha con el público y le da ternura y espontaneidad a la historia.