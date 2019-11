Luis Miguel y Aracely Arámbula: ¿qué pasó entre ellos para que su relación terminará tan mal?

Una historia de amor que no tuvo un final feliz. Eso es lo que vivieron Luis Miguel y Aracely Arámbula , quienes, tras haberse mostrado al mundo muy enamorados, terminaron su romance en medio de peleas, conflictos y acusaciones de no querer hacerse cargo de sus hijos.

Aunque al inicio se mostraban muy felices, algo sucedió para que el cantante y la actriz decidieran cortar todo vínculo, salvo el que tienen por sus dos pequeños.

Pero ¿qué pasó realmente entre ambos? Para entender mejor esta historia que fue seguida por el mundo del espectáculo, le contamos cómo se conocieron y cuáles fueron los detonantes para que sus vidas se conviertan en una tormenta. El portal de De 10, del Universal , hizo un recuento de esta relación.

SURGE EL AMOR

​

La primera vez que fueron captados de la mano fue el año 2005. Ellos paseaban por Venecia y el amor se sentía por el aire.



Pasó un año de salidas cuando la popular Chule dio a conocer que estaba esperando a su primer hijo al que llamaron Luis Miguel. El cantante lo reconoció muy emocionado. Pasaron dos años y nuevamente la actriz anunció que estaba embarazada, el hermano menor del otro pequeño se llama Daniel.

La noticia causó asombro y a la vez felicidad en la gente, pues la pareja era considerada una de las más sólidas en México.

Tal es así que empezaron a salir en las portadas de conocidas revistas en la que gritaban lo que sentían el uno por otro. Asimismo, se dejaban ver en paseos lujosos de yates y cruceros, haciendo suponer que todo marchaba bien. Sin embargo, algo se rompió.

Luis Miguel y Aracely Arámbula salieron en varias portadas gritando su amor a los cuatro vientos. (Foto: Captura de Hola) Luis Miguel y Aracely Arámbula salieron en varias portadas gritando su amor a los cuatro vientos. (Foto: Captura de Hola) (Foto: AFP)

LUIS MIGUEL RECONOCE A SU PRIMOGÉNITA

​

Luego de una batalla legal, el cantante reconoce a su hija Michel Salas, fruto de su relación con Stephanie Salas cuando eran adolescentes.



Las salidas entre Luis Miguel y Aracely Arámbula cada vez más disminuyeron y empezaron a vivir una crisis.



SUPUESTO CONTRATO

​

Un diario mexicano en 2008 dio a conocer una historia en la que señalaba que El sol de México había impuesto un contrato a su pareja. este supuesto acuerdo indicaba que el cantante prometía a la actriz pagarle US$ 50 mil por cada hijo que tenían junto y que habrían acordado tener tres descendientes juntos, algo que Arámbula negó, pues la dejaban mal parada.



Luis Miguel fue acusado de no querer ver a sus hijos por parte de Aracely. (Foto: AFP) Luis Miguel fue acusado de no querer ver a sus hijos por parte de Aracely. (Foto: AFP) (Foto: AFP)

AMA DE CASA

​

El conflicto se agravó cuando La Chule reveló que el padre de sus hijos no quería que retorne a la televisión, pues aseguraba que su rol era cuidar y criar a sus pequeños, al menos por un tiempo más.



A inicios de 2009 todo había cambiado entre ello y aunque no confirmaron su separación, a evidente que ya no iban a compartir una vida juntos, pues los conflictos continuaban.



ACUSACIONES CONTRA LUIS MIGUEL



Dos años después, en 2011, Aracely dijo que Luis Miguel no quería pasar tiempo con sus hijos. Esta acusación llegó cuando el intérprete de “Ahora te puedes marchar” Daysi Fuente.



Los problemas empeoraron y ella presentó una demanda contra el cantante que le exigía la manutención.



ACTRIZ INICIA UN ROMANCE QUE NO LE GUSTÓ AL CANTANTE

​

Ese mismo año, La Chule decidió iniciar un romance con el actor Sebastián Rulli, pero El sol de México no quería que sus hijos pasen tiempo con la nueva pareja. a pesar de que esta relación llegó a su fin, todo iba de mal en peor.



Actualmente, a ambos artistas no se les conoce mayores conflictos salvo los que se han relatado.