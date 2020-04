El video de Luisana Lopilato y Michael Buble se viralizó en redes sociales tras que el cantante presentará una actitud agresiva contra la actriz. Debido a las críticas que originó esta grabación, la actriz emitió un comunicado en sus redes sociales donde le pide a la gente que no opina sobre lo que no sabe.

La actriz se mostró muy afectada por los comentarios que recibió en redes sociales. En Twitter incluso enumeraron una lista de otras grabaciones donde Michael Buble se muestra violento en el trato con Luisana Lopilato. “Es increíble como son algunos seres humanos!! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo! Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos q soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", menciona la figura televisiva.

Luisana Lopilato también advirtió que no iba a permitir que personas malintencionadas hablen sobre su relación. “Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más!! No es Justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Esta diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco”, continúa la actriz.

El comunicado de la actriz finaliza mencionando a Dios. “Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias! El mundo necesita en estos momentos más que nunca “ amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad” NO este tipo de personas”, dice Luisana Lopilato.

El video que generó la suspicacia de los usuarios en redes sociales es uno donde se observa a Michael Buble codeando a la actriz por saludar al mismo tiempo que él. Además, la actriz se ve obligada a pedir disculpas.

