Ojalá no regrese. Dina Herrera Díaz, expareja y madre de la hija de Luisito Caycho, denuncia al ex chico reality por sus constantes amenazas.

“Vengo a denunciar a Luis Caycho por las amenazas que me hace a mí, a mi pareja y los hijos de mi pareja (....) Si algo me llega a pasar, tú vas a ser el único responsable”, dice la expareja del ex chico reality en el reportaje de Magaly TV La Firme.

La joven muestra grabaciones y mensajes donde Luis Caycho muestra su peor rostro. Le dice que “gracias a él sigue con vida” y también se refiere a ella como “finadita”.

La pareja se conoció en 2015 cuando el también cantante la invitó a formar parte de su videoclip. Los primeros cinco meses de la relación fueron los mejores, no obstante, tras ese tiempo Luis Caycho la encerraba, la agredía física y verbalmente. “Paraba siempre en juergas, mujeres, me cansé, decidí separarme”, dice la joven de 24 años.

Cuando Luisito Caycho se enteró que la joven tenía nueva pareja la amenazó. “Si quieres bloquéame, yo voy a ser c(...) todas las vas a pagar, vas a pagar toditas. Yo no soy el hazmereír de nadie, cuando yo llegué a Perú ya vas a ver”, se le escucha decir al ex chico reality.

