Luisito Caycho , el Chamaco, dijo que no es ‘mentiroso’ ni primo de ‘Pinocho’, luego que Magaly Medina presentó un informe donde el gerente del instituto culinario, Oriel Millán señaló que el certificado que mostró no se ajustaba al formato que ellos expiden. Además, Karina Zaldivar aseguró que no es dueño del restaurante ‘La caleta de El Chamacaco’ en Barcelona, España.

Luisito, engañaste a todos asegurando que estudiaste para chef y habías sacado un préstamo para montar tu restaurante.

Mira mami, mentiroso no soy, ni soy el primo de Pinocho. Ese señor nunca dijo que yo no había estudiado ahí, primero porque en España está prohibido revelar la identidad de las personas, por eso no pudo entrar a la base de datos y yo tengo cómo probar que estudié en la Rambla donde también estudia mi mami, tengo fotos.

Okey, pero uno puede ir a un lugar tomarse fotos e inventar mil cosas…

Te acepto eso, pero para ingresar ahí tienes que ser alumna, haberte matriculado, ¿qué gano mintiendo? Malograr mi imagen de emprendedor. Yo la sufrí para alcanzar mi sueño y jamás voy a perjudicar a mi viejita, los dos estudiamos ahí.

Pero el diploma tiene fallas ortográficas y no es el formato del instituto

Te soy sincero mami, yo ni me fijé en eso. No tengo por qué mentir. Además, el formato (del diploma) es el mismo que tiene mi madre.

¿Y el tema del restaurante? Comentaste que habías pedido un préstamo, que estabas endeudado por diez años y declaró Karina que no eres dueño de nada.

La señora nunca ha sido empresaria, ha sido mi pareja, salía conmigo, lastimosamente como terminé con ella, una mujer despechada habla por hablar, a decir que ha sido mi inversionista y que La caleta nunca ha sido mía, si no que me contrató como imagen. ¿Una persona que es imagen va a cocinar, atender y lavar? Eso solo lo hace el dueño, imagen solo es publicitar.

Luisito Caycho recibió el respaldo de sus fans en redes sociales, quienes aseguran la sufrió en España para tener su restaurante. (Foto: Difusión)

Ya, pero quién es el dueño, la señora es la mamá de tu hijito español

No, ella es otra persona que se enamoró de mí, pero cómo no le paré balón y quiso hacer cosas feas en el restaurante, lo cerré para evitarnos problemas y porque venía para acá.

Entonces, regresaste para empezar aquí de cero

¡No! La Caleta es mía, yo me voy a trasladar a otro local y también voy abrir aquí uno en San Martín que lo va administrar mi familia.

Luisito Caycho contó que en el instituto Rambla también estudió su mamá para chef. (Foto: Difusión)

Tienes lo papeles que acreditan lo de tu préstamo

Claro que sí, el contrato está nombre de ella porque era mi socia y porque en ese momento yo tenía problemas con la mamá de mi hijito y para evitar situaciones es que ella figura en el contrato en esa parte no ha mentido.

El préstamo quién lo va a pagar tú.

Claro, pues mami si el de la plata soy yo, si ella no tiene ni bicicleta. A esa señora, yo la volví empresaria, ella solo ponía pestañas y de vez en cuando viajaba a Miami para traer ropa y la vendía en Barcelona. Ni bien salió el informe en Magaly, gente que trabajó conmigo la han desmentido en las redes sociales y tengo audios de la gente que me llamó y dice que yo era el dueño y que ella fue alguien con quién salía. La señora ya fue, ella ha quedado mal, no vivo de la gente, pero como mentiroso no voy a quedar, no me voy a quemar porque sé que me van a escarbar todo. La luché, la sufrí, padecí, pero no dejaré que me dejen mal, pruebas tengo.

Mamá de Luisito Caycho promociona restaurante del 'Chamaco' en España. Video: Redes sociales