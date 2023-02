“Desde ahora Lucía ya no es mi cuculí, ahora es la difunta porque murió para mí. Todo el amor y el respeto que sentía durante tantos años se fueron al tacho” , fueron las duras palabras de Luisito Caycho sobre Lucía de la Cruz en una entrevista que ofreció a Trome, luego que en los últimos días los exesposos se vieran envueltos en más de una polémica.

El popular ‘Chamaco’, llegó hace unos días a Lima y dio mucho de qué hablar al señalar que desea casarse con la cantante criolla para que obtenga la nacionalidad española; sin embargo, esto no ha sido tomado muy bien con la cantante quien salió a ‘cuadrarlo’ públicamente y aquí te contamos todos los detalles.

Lucía de la Cruz hablaron en "América Hoy" de su reencuentro en Europa y su posible reconciliación. (Foto: Instagram)

Habla huev***

Desde que llegó al Perú, Luisito Caycho dio mucho de qué hablar tras señalar que desea casarse con Lucía de la Cruz para llevársela a vivir a España y que obtenga la nacionalidad española. Sin embargo la criolla lo ‘parchó' y reveló que el solo tiene la residencia comunitaria en el país europeo.

“Aquí las cosas son claras, yo voy a hablar bien claro con Magaly. Luisito tiene una tarjeta comunitaria. Luisito tiene 4 años, no tiene ni ciudadanía (…) está hablando huev... Para ir a Europa no necesito residencia. (…) ¿Para qué quiero papeles? Está hablando h… Él todavía no tiene ni siquiera residencia, tiene la comunitaria, está mintiendo a la gente, no jod... pues”, señaló.

“Quiero recuperar su amor”

Luego que Lucía de la Cruz lo ‘cuadró' públicamente, Luisito Caycho volvió a la cargam esta vez para aclarar su situación sentimental con la cantante pero insistió en querer casarse con su ‘Kukulí’. “Cuando yo conversé con Lucía, ella me dijo: ‘Amor quiero vivir en Europa porque quiero cambiar mi estilo de vida’. Yo le dije que sí porque Europa es lo mejor y porque ahí se me abrieron las puertas” , contó el artista en el programa de Magaly Medina.

“Dejando la broma y todo, yo siempre he trabajado y Lucía no me conoció siendo un vago o un mantenido... Yo soy un muchacho de barrio y la vida me enseñó a ser humilde”, añadió. “Voy hablar con ella, le voy a dar su besito y la voy a convencer porque ella es mi bobo. Ella siempre me ha apoyado”, comentó.

Se dijeron de todo en vivo en ‘Magaly TV: La Firme’

Lucía de la Cruz y Luisito Caycho protagonizaron una fuerte discusión en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ luego que la cantante criolla señalara que no asistiría al evento que estaba organizando el músico en San Martín de Porres ya que estaba molesta con él por decir que ella quiso casarse nuevamente con él para obtener la nacionalidad española.

La discusión se puso más caliente cuando Lucía contó que ella cantó gratis en el restaurante de Luisito Caycho en España. “Yo viajé a Europa con mi plata y tú no me has pagado nada... Yo no he trabajado contigo”, dijo la criolla muy molesta. En ese sentido, Caycho explicó que sí le pagó a su exesposa para que cante en su local. “Uno tiene que aprender de la vida... ¿Acaso no te he pagado? Dime (...) Me decepcionas porque uno tiene que ser agradecido”, añadió tajante.

“Murió para mí”

Tras estos dimes y diretes, Luisito Caycho aseguró que no quiere saber nada de Lucía de la Cruz. “Desde ahora Lucía ya no es mi cuculí, ahora es la difunta porque murió para mí. Todo el amor y el respeto que sentía durante tantos años se fueron al tacho”, dijo el cantante a Trome.

Sobre las declaraciones de la cantante, quien indicó que ‘El Chamaco’ se estaba colgando de ella dijo: “¿Colgando de ella?, no tengo por qué hacerlo. Ella tiene su nombre bien ganado y la respeto, pero yo también durante todo este tiempo me gané el mío”, e indicó que no volverá a trabajar con ella.

“Yo no necesito de ella, tengo mucho trabajo y sigo con mis proyectos, pero con Lucía nunca más, está ‘muerta y enterrada’. No le deseo el mal, pero nunca más quiero saber de ella. Lo más que me dolió es que no supo valorar el amor y respeto que tuve por ella, para mí está ‘muerta’ para siempre” , finalizó.

TE PUEDE INTERESAR