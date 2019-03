‘LuisMi’ contó que la segunda temporada de su serie se llamara 'Marco' y que llegará sobrio a su show en Lima

‘LuisMi’ (Arturo Álvarez) atendió en exclusiva a Trome antes del show que ofrecerá esta noche en el Jockey Club y contó que en su ‘fiestita del terror’, en Argentina, solo estuvo ‘empiladito’ y que cada vez que viene a Perú, el cebiche y las ‘arepas’ son sus platos preferidos.



¿Cómo te está tratando Lima en esta nueva visita?

Estoy feliz de la vida, Lima siempre es una ciudad maravillosa por su gente, sus lindas chicas que siempre gritan y alborotan toda la ciudad por mi presencia. Pero los baches de las pistas no han cambiado, es impresionante ver tantos huecos, la gente los alquila para hacer pachamanca.



¿Por qué llegaste con tantos días de anticipación para tu show?

Bueno, necesitaba dormir después de la fiesta del terror que tuve en Buenos Aires, no sabes, ha sido una cosa de locos. Sin embargo, lo más importante es que estoy en Lima y voy a hacer suspirar a todas las peruanas y venezolanas.



Claro, te autodenominas ‘El Sol’...

Soy como el vino, más añejo y más caro.

Hablando de tragos, ¿qué pasó en Argentina, donde dicen que has armado una tremenda juerga que han denominado ‘multisexo’?

Son exageraciones, solo fue una reunión para botar el estrés. Y claro, tiene que haber su tequilita, cerveza, ron, whisky, gin, vinos, champán y claro, el trago de moda, el Jäger. Ese es infaltable. Estaba empiladito.



¿Llegarás sobrio al show de hoy?

De que llego, llego... un poco sazonado, pero llego. Además, quiero aclarar que no necesito hacer prueba de sonido, porque yo soy ‘LuisMi’, el más grande.



¿Es cierto que has pedido rosas blancas para tu habitación, agua importada desde Tailandia y que el chofer de la limusina ni te mire para no robarte la energía?

He tenido que reducir a la mitad de mis requerimientos porque sé que muchas cosas no las podrán encontrar, pero es cierto, es lo que necesito para estar cómodo, feliz, relajado y hacer mi show. Y es cierto lo del chofer, me ha pasado que muchos me miraban y terminaba ojeado. Por eso, pedí que José Feliciano sea el conductor.

¿Y qué comida típica quieres probar en Lima?

Yo muero por el cebiche, me fascina, es exquisito y que me lo dé en la boquita una ‘venequita’. Además, me gusta bien picante para luego meterle unas cervecitas bien frías y claro, también voy a probar el nuevo potaje típico que antes no había: la arepa.



¿Harás la segunda parte de tu miniserie?

Claro, ya están trabajando en eso, se va a llamar ‘Marco’.



¿Por qué?

Porque estaré buscando a mi mamá, no te vayas mamá, no te alejes de mí, adiós mamá, pensaré mucho en ti.



¿Has escuchado de Susan Ochoa, la cantante peruana que ganó en Viña del Mar?

Sí, claro, justo la estoy buscando para que haga los coros en mi show, es una oportunidad que no debería dejar pasar. La felicito por su logro. He estado en Viña varias veces, la gente es maravillosa, pero su pisco es desastroso.



Muchos dicen que estás en la bancarrota, ¿es cierto?

Nada que ver, yo sigo siendo lo más grande en la música latina. Yo no soy terrenal, soy espacial. En mi casa ya no tengo baño, porque no tengo necesidades. Además, a mi próxima novia le voy a regalar el anillo de Saturno como prueba de mi amor.



