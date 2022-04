El cantante Lupillo Rivera dio nuevos detalles sobre el romance que mantuvo con Belinda entre marzo y agosto de 2019, cuando formaron parte del reality musical “La Voz”, transmitido por TV Azteca, en el que ambos fueron coaches de los participantes.

“Tuvimos nuestra historia, tuvimos nuestro tiempo y fuimos felices. Siempre le he deseado lo mejor, que busque al hombre correcto que la haga completamente feliz y que siga adelante. Yo la verdad soy muy feliz ahora y sigo adelante con mi vida; gracias a Dios que me mandó una mujer que me comprende”, comentó el cantante en una entrevista con Yordi Rosado sobre su pasado con la intérprete de “Bella Traición”.

Durante la entrevista, el artista mexicano negó los rumores que señalan que le había comprado una casa a la cantante. “Orgullosamente puedo decir que yo a Belinda jamás tuve que comprarle nada. No tuve que darle dinero de nada. Nunca le compré casa. Yo no sé quién salió con ese rumor”, puntualizó.

Al ser consultado sobre el famoso tatuaje que se hizo en honor a Belinda, el intérprete de “El moreño” comentó que la idea surgió de él y que incluso le insistió porque ella no quería que lo hiciera.

Finalmente, Lupillo Rivera le deseó lo mejor a Christian Nodal y Belinda, dejando claro que no tiene problema con ninguno de los dos y espera que les vaya bien en la vida, esto a pesar de que hace unos meses Nodal se refirió de manera despectiva con respecto a la decisión de Rivera de quitarse el famoso tatuaje.

VIDEO RECOMENDADO

Danna Paola y su perfecta imitación de Belinda (13/01/20)

La actriz mexicana aseguró que uno de sus pasatiempos favoritos es imitar voces de artistas como Belinda y Britney Spears.