Dicen que las canciones son historias de amor y “Luz de Luna” tiene los acordes musicales de ‘León’ (André Silva) , un joven cantante de Villa María del Triunfo, que lucha por cumplir sus sueños y que encontrará su principal inspiración en ‘Luna’ (Vanessa Silva), su único gran amor de la vida. Ellos vivirán un amor intenso, haciendo frente a mentiras e intrigas que querrán despiadadamente separarlos. Sin embargo, un bendecido y poderoso motivo los mantendrá unidos para siempre.

PROTAGONISTAS

El actor protagónico -que vuelve a la pantalla chica después de dos años-, afirma que la preparación para interpretar a la “León de la cumbia” ha sido ardua y extenuante. “Me he guardado para regresar a la televisión con este personaje, que es uno de los retos más grandes que he tenido en mi carrera. Me he preparado para este personaje con profesores de canto, baile, charango y acordeón”, reveló André.

En tanto su coprotagonista, la actriz venezolana Vanessa Silva, admitió que lleva muchos años en el país azteca trabajando en el ambiente actoral y que se ha preocupado por neutralizar su acento para abrirse fronteras de trabajo. “Soy venezolana pero tengo muchos años en México preparándome artísticamente y lo primero que hice fue tomar un taller para neutralizar mi acento, y eso me ha dado la oportunidad de trabajar en muchos países”, contó.

HABLAN LOS PRODUCTORES

Por su parte, la directora de “Del barrio producciones”, Michelle Alexander, cree que ficción en señal abierta no sucumbirá ante el auge de las plataformas de streaming tan populares

en estas épocas. “Soy una ferviente creyente de que la señal abierta no morirá, al menos no en los próximos 10 años y que las plataformas no harán desaparecer la ficción de señal abierta”, sostuvo la productora.

“El mundo y los canales de señal abierta están buscando novelas clásicas y vamos a seguir adelante tratando de vender nuestros productos”, añadió el director de Contenido y Programación de América TV, Eric Jurgensen.

ORIGINALIDAD

El guionista Yashim Bahamonde se refirió a los comentarios que circulan de las redes y que acusan falta de originalidad, pues compararon la trama de esta nueva telenovela con “Ojitos hechiceros”, que fue protagonizada por Melissa Paredes.

“Las historias salen del corazón, de la mente. Creo que la historia va hablar por sí sola cuando la vean en pantallas. Es bastante original y tiene mucho de lo que yo he sabido hacer durante este tiempo, con novelas de cumbia, y en ese camino me he manejado siempre”, refirió el guionista.

ARGUMENTO DE LA TELENOVELA

“Luz de Luna” dirigida por Michelle Alexander y escrita Yashim Bahamonde, narra la historia de ‘León Zárate’ y ‘Luna Mujica’, una pareja de jóvenes que, a pesar de pertenecer a distintas clases sociales, de tener diferente color de piel e incluso otras creencias de fe, se enamorarán intensamente para vivir una las más grandes historias de amor.

ELENCO

Asimismo cuenta con grandes talentos nacionales como Liliana Trujillo (Yolanda), Nicolás Galindo (Eus), José Luis Ruiz (Chubi), Luis José Ocampo (Polo), Miguel Álvarez (Eusebio), Daniela Feijoo (Mabel ), Gonzalo Molina (Manrique), María José Vega (Diana), Carlos Casella (Herbert), Walter Ramírez (Tino), Daniel Cano (Manuel), Macla Yamada (Rosita) y los primeros actores nacionales Alfonso Santistevan (Ciro) y Ramón García (Lizandro).

ESTRENO

“Luz de Luna” se estrena este lunes 12 de julio en el horario estelar de las 9:30 de la noche por América Televisión.