Tras la denuncia de acoso de Mabel Huertas por un trabajador de delivery, quien le dijo que tenía unos bonitos ojos, Magaly Medina tuvo un panel-vía telefónica-con Jessica Newton y André Castañeda para hablar sobre este caso. El exchico reality mencionó que tal vez el mensaje que recibió la periodista fue un “detonante”, pues no se sabe cómo se sentía en ese momento.

“Honestamente pienso que no fue un acoso. De todas maneras el chico faltó a las reglas, pero el castigo ha sido muy duro”, comenzó André Castañeda.

André Castañeda también contó que en varias ocasiones ha intentando contactar a chicas desconocidas por las redes sociales y por teléfono lo hizo en alguna ocasión, pero “nadie lo ha tomado a mal”.

“Me he presentado y he comenzado una conversación, pero si me dice que no quiere hablar conmigo ni le insistiría, pero si tengo una respuesta positiva, no lo veo tan mal”, concluyó la expareja de Poly Ávila.

Para André Castañeda no hubo acoso a Mabel Huertas. (Magaly TV. La firme)

