La modelo Macarena Gastaldo afirmó que la madre de Paula Manzanal, Ana Sarmiento, se está ‘pintando por sí sola’, luego que advirtiera públicamente a Jossmery Toledo que se cuide e incluso que la calificara de ‘tomba de quinta’.

Macarena, la mamá de Paula resaltó en sus redes sociales que es una mujer brava, de Zárate, e incluso le recomendó a Jossmery que se cuide, tras opinar del acto de agresión que tuvo hacia ti. ¿Qué te parece?

Lo tomo de quien viene. La verdad que la señora se está vendiendo por sí sola y no hace más que reafirmar al público cómo es en realidad. No puede normalizar la violencia y menos en estos tiempos. Lo único que agradezco es que mi amigo estuvo conmigo ese día (en que le agredió la mamá de Paula en el restaurante) y la frenó para que no me haga daño, sino ya estaría lamentando muchísimo.

¿En qué quedó la denuncia que hiciste en su contra?

Sigue en curso. Solo espero que la justicia se encargue de la situación que pasó porque de mi parte no responderé más a su hija ni mucho menos a la señora. No quiero hablar más del tema.

¿Tienes miedo volverte a encontrar a la señora y que te haga algo?

No le tengo miedo a la señora, pero a la próxima debería tener modales y ser más culta en su forma de expresarse. No puede ir por la vida queriendo matar gente, porque si mi amigo no hubiera estado conmigo, tendría la cara desfigurada. Si desea dialogar, sabe dónde encontrarme, pero por su condición no es probable. Es una persona agresiva, sin educación ni modales.

