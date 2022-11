La modelo argentina Macarena Gastaldo aclaró que se encuentra soltera y nadie se peleó por ella, luego que el programa ‘Magaly TV. La Firme’ difundiera unas imágenes donde se le ve saliendo de un evento acompañada de un amigo y a los minutos este tiene un fuerte enfrentamiento con quien sería el ex de Ducelia Echeverria, Jorge Monzón, en plena vía pública.

Macarena, vimos que estuviste en medio de una pelea, ¿qué pasó?

Fue una pelea sonsa. Tragos, fiestas y broma.

Pero se ven golpes entre dos hombres, ¿es cierto que se pelearon por ti?

Los dos son amigos míos. Mi amigo de polo blanco me estaba acompañando afuera (a la salida) porque no quería ir sola...y mi otro amigo (quien fue con quien fuimos a la fiesta) estaba buscándome ya para irnos todos. En la camioneta había más amistades, yo me había perdido, y bromas van y vienen.

¿Fue un altercado entre ellos y tú no no estás involucrada?

Fue entre ellos, yo estaba en medio nada más. La gente me dice por qué no defendí a mi amigo, pero jamás me metería en una pelea de hombres porque quizás salgo perjudicada. Su fuerza es mayor que la mía y me tumbarían como a un saco de papas.

Magaly dejó entrever que fuiste la ‘manzana de la discordia’...

Respeto los comentarios de Magaly, pero con gusto aclaro las dudas.

Entonces, ¿Sigues soltera?

Sí, soltera y tranquila.

HABLA DE LAS ‘SALIDITAS’ DE ‘LA CHAMA’ Y EL FUTBOLISTA SERGIO PEÑA

Por cierto, en el mismo evento estuvo Alexandra Méndez, ‘La Chama’ , ¿te cruzaste con ella?

Nunca la vi, estaba con mi grupo.

En algún momento ustedes tuvieron una fuerte discusión en la televisión...

El karma llega a cada uno cuando obras mal.

¿Crees que ‘La Chama’ esté en ‘saliditas’ con el futbolista Sergio Peña ?

No lo sé. No sé nada de eso. Pero bueno, está en nada, recién llegada, de algo tiene que hacer noticia.





