Macarena Gastaldo acusa a Paula Manzanal de ejercer el ‘oficio más antiguo’ en Europa

FUEGOOOOOOOOOOO. Macarena Gastaldo arremetió con todo contra su examiga Paula Manzanal durante un enlace en vivo con Amor y Fuego para comentar su más reciente entrevista con Trome, donde soltó el rumor de que la Policía de Estados Unidos le habría quitado la visa a la modelo.

La argentina explicó que no comenzó el enfrentamiento con la rubia, sino que fue ella quien se sentó en un programa de televisión para arremeter en su contra. Asimismo, se mostró escéptica porque Paula no muestra a sus parejas, en una indirecta a sus posibles relaciones clandestinas.

En ese momento La Manzanal se comunicó con Amor y Fuego y se burló de las declaraciones de Macarena. “Me da risa que siempre diga que no tengo novio, cuando a ella nunca se le ha conocido un novio, solo puros peches... ojalá aprenda que las drogas, el sexo y el alcohol no lo son todo”, dijo la rubia.

Fue ahí que Macarena Gastaldo no toleró sus palabras y lanzó una fuerte acusación en su contra, que dejó helados y sin palabras a Rodrigo González y Gigi Mitre. “Espero que la prostitución en Europa le esté yendo muy bien”, arremetió.

Paula Manzanal no se quedó callada y la retó a hacerse una prueba toxicológica, además de acusarla de clonadora de tarjetas.

Argentina explotó con todo contra la Manzanal luego que le recomendara dejar las drogas, el sexo y el alcohol.

MACARENA CHANCHA A PAULA

En su más reciente entrevista con Trome, Macarena Gastaldo llamó ridícula y acompleada a Paula Manzanal, por exponer los lujos que goza en Barcelona, ciudad donde radica ahora. Asimismo, explicó a qué se refería cuando dio a entender que su examiga no podía entrar a Estados Unidos.

“Ella me dijo que no podía entrar. Además, no tiene nada que ver con que tenga pasaporte español, igual te pueden quitar la visa y botar del país. Me enteré de un rumor de ella, dicen que la policía le había quitado su visa”, dijo la gaucha.

