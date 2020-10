La argentina Macarena Gastaldo le sugirió a Alexandra Méndez, la ‘Chama’, que ‘aproveche su minuto de fama hablando mal de ella’ y descartó que vaya a iniciar alguna acción legal en contra de la venezolana, luego que esta la calificó de drogadicta, tener su ‘sugar daddy’ y de dejar mal al futbolista Luis Advíncula.

Macarena, ¿piensas tomar alguna medida legal en contra de la ‘Chama’ por todo lo que dijo de ti en el programa ‘Magaly TV: La firme’?

No. ¡Qué le voy a dar importancia! No me voy a poner a su nivel, ni a mandar cartas notariales, hay cosas más importantes en el país y en el mundo entero que prestarle importancia a la ‘Chama’, que habla del ‘sugar daddy, de las drogas, que esto o aquello’. Yo también puedo decir que los cerdos vuelan y me pueden creer, ella está hablando de ardida.

En redes sociales la han tildado de ‘envidiosa’ y ‘mala amiga’ por arruinar tu encuentro con Neymar …

Calladita me veo más bonita. No pienso hablar más de ella, no hay que darle importancia a quien no te suma en la vida. Soy feliz y las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás, el mal es para la gente infeliz, frustrada, mediocre o envidiosa.

¿Te molesta que haya mencionado que tienes un ‘sugar daddy’?

Son manotazos de ahogada. Ya no sabe qué decir, viajé (al Norte) sola, pagué mi pasaje, el hotel fue canje y todo lo pagué con mi plata. Solo dice mentiras.

¿Qué le sugieres?

Que aproveche su minuto de fama colgándose de los demás.