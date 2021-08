Macarena Gastaldo dijo que solo asistió al rave, que se desarrolló en San Eulalia, para divertirse y marcó distancia con las personas que aparecieron aspirando la droga ‘Poper’ en el informe que ‘Magaly Tv, la firme’ difundió hace unos días.

“A ese rave solo fui a divertirme y en las imágenes que salieron no hablaron mal de mí, enfocaron a otra gente (que se estaba drogando) yo estoy exenta a eso, una cosa es divertirse y otra pecar. Eso crea adicción, dependencia, ni por diversión ni curiosidad porque al final te pasa factura. Uno puede pasarla bien con su traguito, aunque algunos se convierten en borrachos locos”, precisó.

Te refieres a cuando les dan ‘diablos azules’.

Sí, pero a mí me dan (los diablos azules) y me pongo más amorosa (ríe).

Ahora estás viajando sola, ya no hay más grupo de Embajadoras.

Mira, les tengo cariño, hay cosas que no debí leer y bueno, yo vine sola a este mundo y solo me iré, quienes me conocen saben cómo soy, no hablo mal de nadie para resaltar y si algo tengo que decirles a ellas, se los diré por interno, porque es lo correcto no voy a salir a hablar como lo hicieron porque eso habla de la calidad de persona que eres.

Te riges bajo los códigos de la amistad

Claro. Tampoco es que a ellas les contaba todo lo que pasaba en mi vida, saben algunas cosas, pero no todo. Yo tengo una amiga que conoce todo de mí y yo de ella, te juro que si a ambas nos revisan el celular, ¡uy! se desarma el mundo (ríe).

Las populares 'Chicas Tulum'.

¿Y cómo van las cosas del amor, soltera?

Yo salgo, no me escondo, es mejor que no se sepa quién es. Lo que pasa es que soy muy pilla, salgo con bastantes amigos y por eso no se dan cuentan y mejor así porque luego lo van a estar filmando, siguiendo y ampayando, mejor así no hacemos mucha luz.

DECEPCIONADA

Como se recuerda, hace unas semanas Macarena se pronunció en el programa ‘Magaly tv, la firme’ sobre las embajadoras de Tulum y marcó distancia con ellas.

“Estoy decepcionada de mis compañeras y amigas. Yo nunca me enteré que estuve excluida de un viaje... Yo me enteré por tus reporteros y que supuestamente fui ‘soplona’, y que en su grupo no me querían por eso”, señaló.

“Hay comentarios que uno debe callarse y si tienes opiniones diferentes y escuchaste algo, yo creo que como amiga debes hablarlo de manera interna. De esas cosas se hablan y se comentan. Se comenta internamente y no en un canal de televisión”, agregó.