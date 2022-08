Macarena Gastaldo dijo que ella celebra el amor de gente feliz y correspondida, y no de ‘golpeadores’, al enterarse de la relación que su expareja, el arquero Patricio Álvarez, tiene hoy con la modelo Giulliana Barrios.

‘Maca’, ¿has visto que tu ex, el arquero Patricio Álvarez está con la modelo Giuliana Barrios?

No opino de quien no conozco (por Giulliana), pero todo bien. Yo celebro el amor de gente feliz y correspondida, no de golpeadores, delincuentes, gente que vive pensando en cómo malograr los días.

¿El problema legal que tuvieron quedó en nada?

Con respecto a la pregunta, por mi parte voy a seguir hasta el final… la verdad siempre sale a la luz.

¿Y estás solita, sin novio o pretendiente?

La verdad que en estos momentos no busco llamar la atención con nadie y estoy feliz en ese aspecto, pero angustiada emocionalmente por la salud de mi gatito que es mi bebé, mi compañerito.

¿Qué le pasó?

Se puso mal y por eso es que aún no he viajado a Europa, tal vez lo haga en setiembre u octubre si Dios quiere, por eso es que tampoco estuve saliendo. Todo este tiempo me la pasé en casa atendiendo a mi gatito, espero se recupere pronto.

CASO ÁLVAREZ

Cabe indicar que el programa ‘Magaly TV: La firme’ dio a conocer que la expareja de Macarena Gastado, el futbolista Patricio Álvarez, denunció a la modelo por secuestro, coacción y delito informático. Esto luego de que en setiembre del 2020 la argentina reveló que fue víctima de agresión física por parte del deportista.

“Perdió chamba, le falta dinero, no sé (por qué la denuncia). Que se olvide de mí, si yo no lo denuncié en su momento fue porque no quiero escuchar su asqueroso nombre. Nunca me voy a dejar pegar por alguien. ¿Con 50 kilos lo voy a secuestrar? Nunca lo ‘hackeé’. Acá tengo otras pruebas que demuestran lo contrario”, dijo Macarena a las cámaras de Magaly, a su salida del Poder Judicial.

Macarena Gastaldo dice que está solterita y que aún no ha viajado a Europa porque su mascota enfermó y espera se recupere pronto (Foto: Composición Trome)

CELEBRA ATAJADAS

En tanto, Giulliana ha comentado que su relación con Álvarez va bien e incluso le han comentado que la felicitan por tenerlo bien ‘cuidado’.

“Me andan felicitando porque dicen que lo tengo bien cuidado, pero fuera de bromas me gusta ir a verlo (al estadio), a pesar de que soy recontra hincha de Alianza Lima. Me gusta ver jugar a Patricio y más si se hace un partidazo como el del domingo, que le tapó un penal a a relación va súper bien. No hemos pensando en nada de eso (convivencia o tener un hijo) porque llevamos poco tiempo, pero nos hacemos mucho bien y eso se nota en nuestro trabajo. Tenemos una relación bien ‘paja’ y bonita”, señaló la modelo.

Se podría decir que lo has conquistado por el estómago...

Todo lo que esté al alcance de mis manos para que crezca profesionalmente o para apoyarlo, lo haré, así sea preparándole su comisa, dieta, dándole palabras de aliento o motivación. Todo lo que esté a mi alcance y que sea bien para él, lo haré.