Macarena Gastaldo revela verdad sobre programa Combate y anuncia demanda [ FOTOS]

La exintegrante de ‘Combate’, Macarena Gastaldo , anunció que demandará a ATV, pues asegura que no se responsabilizaron de la lesión que sufrió en el programa, ocurrido en junio del 2016. La argentina se siente muy mortificada y conversó con Trome.pe sobre este problema.



“Ya inicié todo. Estuve tratando de conciliar, pero ahora voy a judicializar el tema. Estoy esperando que terminen las vacaciones del Poder Judicial para que mis abogados ingresen la demanda", explicó Macarena Gastaldo sobre la problemática con la producción del reality Combate.



Además, Macarena Gastaldo acusa al canal ATV de no hacerse cargo de su lesión. "El canal tuvo un comportamiento muy malo conmigo, me abandonó y dejaron sin trabajo y a la deriva. Los médicos me diagnosticaron quebradura parcial del coxis”, aseveró la argentina.



Macarena Gastaldo estuvo internada en la clínica durante su lesión. "Me prometieron muchas cosas cuando estuve internada, pero nada. Estuve yendo a terapias, sin embargo lo dejé de lado, porque era un gasto increíble, no tenía trabajo y no podía ir a las terapias", cuenta la modelo.



Macarena Gastaldo llevará este demanda hasta las últimas consecuencias. "La gente que más critica es la más ignorante. Nadie sabe todo lo que yo pasé y sigo pasando. Casi 1 año me callé esperando algo positivo de ellos, pero como siempre, espero que las personas actúen de buena manera y no lo hacen", escribió la argentina en Twitter.

