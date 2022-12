Macarena Gastaldo se encontraba feliz después del triunfo argentino ante la selección francesa por la Copa del Mundo. Sin embargo, algunos usuarios peruanos opacaron su alegría al indicar que les hubiera gustado que gane Francia.

Esto ocurrió durante una transmisión en vivo que realizó la modelo tras el triunfo de su selección, ocurrida este domingo 18 de diciembre. A través de Instagram, la gaucha expresó su indignación y criticó a los peruanos que apoyaban al equipo de Kylian Mbappé

¿Qué le respondió Macarena Gastaldo a los peruanos?

Después que Macarena leyera las palabras de apoyo a la selección francesa y las críticas que tenía el equipo de Lionel Messi, respondió indignada.

“¡Cómo es posible que los apoyen si somos sudamericano! No lo puedo creer. Esto es inaudito. ¿Prefieren a Francia y no a Argentina? No se pasen”, expresó Gastaldo molesta.

Macarena Gastaldo aclara la bronca que tuvieron sus amigos

La modelo argentina aclaró que se encuentra soltera y nadie se peleó por ella, luego que el programa ‘Magaly TV. La Firme’ difundiera imágenes en donde se le ve saliendo de un evento, acompañada de un amigo y a los minutos este tiene un fuerte enfrentamiento con quien sería el ex de Ducelia Echeverria, Jorge Monzón, en plena vía pública.

“Los dos son amigos míos. Mi amigo de polo blanco me estaba acompañando afuera (a la salida) porque no quería ir sola y mi otro amigo (quien fue con quien fuimos a la fiesta) estaba buscándome ya para irnos todos. En la camioneta había más amistades, yo me había perdido, y bromas van y vienen”

“Fue entre ellos, yo estaba en medio nada más. La gente me dice por qué no defendí a mi amigo, pero jamás me metería en una pelea de hombres porque quizás salgo perjudicada. Su fuerza es mayor que la mía y me tumbarían como a un saco de papas”, aclaró Macarena.

