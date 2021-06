FURIOSA. Así se mostró Macarena Gastaldo este viernes al comentar la incómoda situación que pasó con su ‘exsaliente’ Diego Val, cuando se difundieron unos audios donde asegura que no le gustaba en realidad y el participante de El Artista del Año contestó diciendo que no la tomaba en serio.

La gaucha estuvo en América Hoy y fue criticada por las conductoras, quienes aseguraron que el cantante sí tenía sentimientos sinceros para con ella. La rubia se mostró indiginada y reveló infidencias de su relación.

“Yo tampoco sé cómo él habla con sus amigos, cómo se expone, porque internamente, les voy a decir a ustedes, obviamente yo no tengo pruebas, pero él me hablaba un montón de cosas desubicadas que conmigo no van. Me mostraba fotos, hablaba de todas sus ex, me hablaba de sus intimidades... si estás conociendo a una chica, esas cosas yo no las quiero saber”, dijo Macarena Gastaldo.

Janet Barboza le replicó y aunque reconoció que se trata de una ‘forma errónea’ de enamorar a una mujer, finalmente Diego Val se lo comentó en confianza. “Lo estaba haciendo en una intimidad con una mujer en la que estaba confiando y con la cual sentía cosas bonitas”, dijo la rulitos.