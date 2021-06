Macarena Gastaldo se mostró arrepentida y le pidió disculpas a Diego Val este viernes, luego de difundirse unos audios donde aseguraba que no le gustaba como pareja, a pesar de que hicieron público su romance hace unos días.

“Yo soy ser humano, yo le escribí, me sentí culpable por mi comentario, sentí expuesta mi intimidad, no pude decirle a él en su cara, no tuve los ovarios de decirle ‘mira me pasa eso, cómo podemos hacer’”, dijo la gaucha en América Hoy.

Melissa Paredes la interrumpió y sacó cara por el cantante. “Siempre nos ponemos del lado de las mujeres pero el hombre también tiene sentimientos. Quizá estaba ilusionado y obviamente hay que entender también esa molestia”, acotó.

Por su parte, Ethel Pozo reveló que Diego Val les contó que estaba acompañando a Macarena Gastaldo a una audiencia ‘por un tema muy doloroso con una expareja’, cuando escuchó los audios. “Se enteró por periodistas, imagínate cómo se sintió, estaba dolido”, dijo la hija de Gisela Valcárcel. “Hay una vida real afectada”, agregó.

“Chicas, yo también estoy arrepentida pero no minimicen lo que él comentó de mí”, dijo la argentina en referencia a las declaraciones del participante de El Artista del Año, quien indicó que no la tomaba en serio.

Janet Barboza interrumpió a la rubia y sacó cara por Diego Val. “Él comentó de ti después de lo que tú declararste. Como mujeres que somos, hay que ponernos bien los pantalones y él ha tenido una reacción a las declaraciones que tú le diste a un amigo y que salió en un programa de espectáculos a nivel nacional, es decir... su honra de hombre, su masculinidad... ¿cómo se siente?”, dijo la rulitos.

Finalmente, Macarena Gastaldo reafirmó su arrepentimiento, siendo respaldada por Melissa Paredes. “Pido disculpas públicamente por lo que dije, espero que también en algún momento conversemos y él también me pida disculpas porque no me gustó lo que me dijo. Yo le pido disculpas de corazón, debí tener los ovarios para decirle”, agregó.